Новый цветочный рынок в Москве: Мачелюк Маркет
Купить цветы к 8 марта — ежегодное испытание (особенно если надо оптом, дешево и быстро). Как же быть?
1 марта 2019 в 19:53
Перед важными праздниками хлопот всегда полон рот. И как некстати бывают длинные очереди на цветочных базах или суета и грязь на цветочных рынках!
Есть альтернатива – Мачелюк Маркет, доступный цветочный рынок европейского уровня: здесь можно найти уже готовый букет или не спеша выбрать цветы и составить букет (минимум – 10 штук).
Целых 350 м² уставлены витринами с цветами. Определиться с выбором может оказаться непросто – но на помощь всегда придет профессиональный флорист. А вы тем временем можете выпить чашечку кофе или, например, стакан свежевыжатого сока. Спешить некуда: на территории торгового центра имеется бесплатная парковка. Кроме сервиса, цены и ассортимент приятно удивят – особенно по сравнению с соседним Рижским рынком.
Как добраться?
Адрес: Проспект Мира 92, стр 2
Маркет находится в 1 минуте от метро Рижская, слева от Рижского рынка, в универмаге «Крестовский» – цветочный торговый центр «Ля букет».
Войдя внутрь, идите прямо к вывеске «Кафетерий», никуда не сворачивая.
Как связаться?
По телефону +7 495 788 8048 или в социальных сетях:
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Есть альтернатива – Мачелюк Маркет, доступный цветочный рынок европейского уровня: здесь можно найти уже готовый букет или не спеша выбрать цветы и составить букет (минимум – 10 штук).
Целых 350 м² уставлены витринами с цветами. Определиться с выбором может оказаться непросто – но на помощь всегда придет профессиональный флорист. А вы тем временем можете выпить чашечку кофе или, например, стакан свежевыжатого сока. Спешить некуда: на территории торгового центра имеется бесплатная парковка. Кроме сервиса, цены и ассортимент приятно удивят – особенно по сравнению с соседним Рижским рынком.
Как добраться?
Адрес: Проспект Мира 92, стр 2
Маркет находится в 1 минуте от метро Рижская, слева от Рижского рынка, в универмаге «Крестовский» – цветочный торговый центр «Ля букет».
Войдя внутрь, идите прямо к вывеске «Кафетерий», никуда не сворачивая.
Как связаться?
По телефону +7 495 788 8048 или в социальных сетях:
Instagram.