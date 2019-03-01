Где заказать цветы (например, к 8 марта)?
У жизни в мегаполисе (особенно в 2019 году) есть свои плюсы. Например, здесь легко заказать на дом или работу еду — а также цветы и подарки.
1 марта 2019 в 19:41
Интернет-магазин «Доставка Цветов» работает круглосуточно и без выходных – а это особенно важно, если заказчику нужно успеть с сюрпризом. Заказы развозят по Москве и области (в пределах МКАД – и вовсе бесплатно).
При желании заказчик может сохранить инкогнито: курьер может вручить подарок в руки, не называя имени дарителя, или, например, оставить подарок у двери – сюрпризом! Получатель узнает только то, что написано в послании к букету. Кстати, курьер всегда может побыть оператором – и снять момент доставки на фото или видео.
Что же подарить? На сайте есть, из чего выбрать! Тут больше 1500 цветочных композиций (от роз до тюльпанов), а еще – десятки всевозможных подарков: фруктовых корзин, флаконов со знаменитой парфюмерией, авторских тортов, мягких игрушек, всевозможных открыток и так далее.
Приятная и важная мелочь: здесь принимают разные способы оплаты – и наличными, и картами.
Компания «Доставка цветов» работает с 2012 года и уже успела завоевать свою нишу на рынке, постоянных покупателей, доверие и огромное количество отзывов на просторах интернета.
При желании заказчик может сохранить инкогнито: курьер может вручить подарок в руки, не называя имени дарителя, или, например, оставить подарок у двери – сюрпризом! Получатель узнает только то, что написано в послании к букету. Кстати, курьер всегда может побыть оператором – и снять момент доставки на фото или видео.
Что же подарить? На сайте есть, из чего выбрать! Тут больше 1500 цветочных композиций (от роз до тюльпанов), а еще – десятки всевозможных подарков: фруктовых корзин, флаконов со знаменитой парфюмерией, авторских тортов, мягких игрушек, всевозможных открыток и так далее.
Приятная и важная мелочь: здесь принимают разные способы оплаты – и наличными, и картами.
Компания «Доставка цветов» работает с 2012 года и уже успела завоевать свою нишу на рынке, постоянных покупателей, доверие и огромное количество отзывов на просторах интернета.