Они все простят: как автомобили Subaru позволяют водителю ошибаться
Адаптивный круиз-контроль
Система видит впереди идущий автомобиль и регулирует скорость, чтобы поддерживать безопасную дистанцию вплоть до полной остановки. Cистема работает на скорости от 0 до 200 км/ч.
Помощь удержания в полосе движения
Если вы отвлеклись, задумались, задремали и случайно съезжаете со своей полосы, автомобиль сначала подаст предупреждающий сигнал и если водитель не реагирует, скорректирует траекторию движения поворотом руля, чтобы удержать машину на безопасном курсе.
Оценка усталости водителя
Компьютер по нескольким заданным параметрам (частые смещения автомобиля, хаотичные движения рулем) заметит вашу усталость и предложит Вам отдохнуть, сигнализируя звуковым сигналом и световыми индикаторами
Предупреждение о начале движения идущего впереди автомобиля
Особенно полезная функция в пробке: автомобиль сообщит вам, если машина впереди уже начала движение, а вы отвлеклись.
Автоматическое экстренное торможение
Если дистанция до объекта впереди опасно сокращается, автомобиль сначала подаст сигнал, а потом (если водитель не реагирует) затормозит сама, чтобы предотвратить аварию.
Предаварийное управление акселератором
Если EyeSight видит препятствие перед автомобилем, а рычаг селектора установлен в положение «Drive», система просигнализирует об опасности и ограничит мощность двигателя, чтобы не допустить столкновения.