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  • Они все простят: как автомобили Subaru позволяют водителю ошибаться
    Subaru Forester
  • Они все простят: как автомобили Subaru позволяют водителю ошибаться
    Subaru Forester
  • Они все простят: как автомобили Subaru позволяют водителю ошибаться
    Subaru Forester
Калейдоскоп

Они все простят: как автомобили Subaru позволяют водителю ошибаться

Система безопасности EyeSight в новых Subaru видит опасности вокруг и быстро реагирует на них. Объясняем, как все это работает.
Партнерский материал
4 марта 2019 в 13:17
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Водители совершают ошибки – это неизбежно. Усталость, сумерки, туман: вероятность аварийной ситуации повышается во много раз. Но технологии становятся совершеннее, и в наши дни человеческие ошибки можно исправить. Одна из самых совершенных систем безопасности EyeSight устанавливают сейчас на автомобили Subaru.

Адаптивный круиз-контроль
Система видит впереди идущий автомобиль и регулирует скорость, чтобы поддерживать безопасную дистанцию вплоть до полной остановки. Cистема работает на скорости от 0 до 200 км/ч.

Помощь удержания в полосе движения
Если вы отвлеклись, задумались, задремали и случайно съезжаете со своей полосы, автомобиль сначала подаст предупреждающий сигнал и если водитель не реагирует, скорректирует траекторию движения поворотом руля, чтобы удержать машину на безопасном курсе.

  • Они все простят: как автомобили Subaru позволяют водителю ошибаться

Оценка усталости водителя
Компьютер по нескольким заданным параметрам (частые смещения автомобиля, хаотичные движения рулем) заметит вашу усталость и предложит Вам отдохнуть, сигнализируя звуковым сигналом и световыми индикаторами

Предупреждение о начале движения идущего впереди автомобиля
Особенно полезная функция в пробке: автомобиль сообщит вам, если машина впереди уже начала движение, а вы отвлеклись.

  • Они все простят: как автомобили Subaru позволяют водителю ошибаться

Автоматическое экстренное торможение
Если дистанция до объекта впереди опасно сокращается, автомобиль сначала подаст сигнал, а потом (если водитель не реагирует) затормозит сама, чтобы предотвратить аварию.

Предаварийное управление акселератором
Если EyeSight видит препятствие перед автомобилем, а рычаг селектора установлен в положение «Drive», система просигнализирует об опасности и ограничит мощность двигателя, чтобы не допустить столкновения.

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СМИ2
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