Где остановиться в Гонконге: Kerry Hotel
Когда-то это место манило пиратов и торговцев, а теперь — туристов. «Керри Хотел» — воплощение нынешнего Гонконга.
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4 марта 2019 в 11:25
Набережная Коулуна – место с богатой историей и красивыми видами. Полюбоваться, как гонконгские небоскребы отражаются в море, можно из окон Kerry Hotel: больше половины номеров (а их здесь 546!) обращены окнами на бухту Виктория.
Номера различаются планировкой, но схожи в одном: они спроектированы и обставлены с большим вкусом и вниманием к мелочам. Ах, вы не взяли в путешествие переходник для зарядки? Не проблема – здесь универсальные розетки! В каждом номере есть джентельменский набор – вроде сейфа или утюга, а также приятные бонусы вроде кофемашины, 43-дюймового телевизора и мраморной ванны с ливневым душем и зеркала, на котором (кроме вашей персоны) отражается время и дата – в них встроены цифровые часы. Под самой крышей – президентский сьют – 294 квадратных метра роскоши.
Интерьеры поражают уже при входе: лобби с восьмиметровыми окнами (от пола до потолка!) благоухает жасмином, мускусом, амброй и цитрусовыми (калабрийским бергамотом и лимоном из Средиземноморья). Это – парфюмерная визитная карточка отеля; букет называется «Прогулка по лесу».
Кроме того, под крышей отеля – 4 ресторана, один бар и 17 площадок для всевозможных мероприятий. Тут можно провести все, что угодно: от каникул до бизнес-встречи и свадьбы.
Отель совсем новый: открыли позапрошлой весной; это шедевр городской архитектуры (ну прямо пособие по урбанистике), а еще это – галерея азиатского искусства: в его стенах – 1000 работ от художников и скульпторов Гонконга, Тайваня, Филиппин и Австралии.
Находится это чудо Гонконга на берегу бухты Хунг Хом, отсюда 40 минут до аэропорта и 20 – до скоростной железной дороги.
Узнать об отеле и забронировать номер можно на официальном сайте Kerry Hotel.
Номера различаются планировкой, но схожи в одном: они спроектированы и обставлены с большим вкусом и вниманием к мелочам. Ах, вы не взяли в путешествие переходник для зарядки? Не проблема – здесь универсальные розетки! В каждом номере есть джентельменский набор – вроде сейфа или утюга, а также приятные бонусы вроде кофемашины, 43-дюймового телевизора и мраморной ванны с ливневым душем и зеркала, на котором (кроме вашей персоны) отражается время и дата – в них встроены цифровые часы. Под самой крышей – президентский сьют – 294 квадратных метра роскоши.
Интерьеры поражают уже при входе: лобби с восьмиметровыми окнами (от пола до потолка!) благоухает жасмином, мускусом, амброй и цитрусовыми (калабрийским бергамотом и лимоном из Средиземноморья). Это – парфюмерная визитная карточка отеля; букет называется «Прогулка по лесу».
Кроме того, под крышей отеля – 4 ресторана, один бар и 17 площадок для всевозможных мероприятий. Тут можно провести все, что угодно: от каникул до бизнес-встречи и свадьбы.
Отель совсем новый: открыли позапрошлой весной; это шедевр городской архитектуры (ну прямо пособие по урбанистике), а еще это – галерея азиатского искусства: в его стенах – 1000 работ от художников и скульпторов Гонконга, Тайваня, Филиппин и Австралии.
Находится это чудо Гонконга на берегу бухты Хунг Хом, отсюда 40 минут до аэропорта и 20 – до скоростной железной дороги.
Узнать об отеле и забронировать номер можно на официальном сайте Kerry Hotel.