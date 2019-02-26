Как торговать в Интернете? Расскажет экс-директор Amazon (и ещё 24 спикера)
25−26 марта в Москве, в «Крокус Сити Холле» выступят эксперты цифрового маркетинга. Каких знаменитостей нам ждать в этом году?
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26 февраля 2019 в 16:09
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Раз в год бизнес-школа «Синергия» проводит форум на котором лучшие интернет-маркетологи мира делятся с коллегами самым ценным, что у них есть – опытом.
В этом году хедлайнером форума будет Брайан Макбрайд, бывший директор Amazon в Великобритании и председатель правления интернет-магазинов Asos и Wiggle.
Кроме него, на встрече выступят 25 российских и международных экспертов. Темы для обсуждения: тренды диджитал-среды, инструменты и стратегии для работы в Сети, привлечение трафика, работа с контент-маркетингом, чат-ботами и актуальными правилами написания подводок – «лидов».
«Для всех стало очевидно, что диджитал-маркетинг – это ключевой инструмент управления бизнесом. И в ближайшее время его значимость продолжит расти, ведь наиболее активные клиенты – из поколения Y и Z. Это люди, которые с интернетом на «ты» чуть ли не с самых ранних лет. Чтобы установить с ними диалог, бизнесу необходимо осваивать Интернет-пространство. Поэтому «Синергия» и проводит Digital Forum», – говорит Дмитрий Юрков, генеральный директор Synergy Digitial, директор по маркетингу Университета «Синергия» и один из спикеров форума.
основателя Fluent Solar Тревора Чапмена,
основателя международного digital-агентства Socialable.co.uk Лилача Баллока,
колумниста «The Drum» Сэмюэля Скотта,
генерального директoра «Yoola» Эяля Баумеля,
автора мирового бестселлера «Сожги свое портфолио!» и ex-креативного директора телеканала FOX Майкла Джанду.
Узнать больше и получить билет можно на официальном сайте форума «Синергия».
Когда будет форум? 25-26 марта, начало в 10:00.
Где? В Crocus City Hall, 65-66 км МКАД, концертный зал «Крокус Сити Холл» (метро Мякинино).
В этом году хедлайнером форума будет Брайан Макбрайд, бывший директор Amazon в Великобритании и председатель правления интернет-магазинов Asos и Wiggle.
Кроме него, на встрече выступят 25 российских и международных экспертов. Темы для обсуждения: тренды диджитал-среды, инструменты и стратегии для работы в Сети, привлечение трафика, работа с контент-маркетингом, чат-ботами и актуальными правилами написания подводок – «лидов».
«Для всех стало очевидно, что диджитал-маркетинг – это ключевой инструмент управления бизнесом. И в ближайшее время его значимость продолжит расти, ведь наиболее активные клиенты – из поколения Y и Z. Это люди, которые с интернетом на «ты» чуть ли не с самых ранних лет. Чтобы установить с ними диалог, бизнесу необходимо осваивать Интернет-пространство. Поэтому «Синергия» и проводит Digital Forum», – говорит Дмитрий Юрков, генеральный директор Synergy Digitial, директор по маркетингу Университета «Синергия» и один из спикеров форума.
Кого еще стоит послушать на «Синергии» в этом году?вице-президента глобальной сети, футуриста и проповедника инноваций SAP Тома Рафтери,
Например, директора по маркетингу в DigitalMarketer Джастина Рондо,
Например, директора по маркетингу в DigitalMarketer Джастина Рондо,
основателя Fluent Solar Тревора Чапмена,
основателя международного digital-агентства Socialable.co.uk Лилача Баллока,
колумниста «The Drum» Сэмюэля Скотта,
генерального директoра «Yoola» Эяля Баумеля,
автора мирового бестселлера «Сожги свое портфолио!» и ex-креативного директора телеканала FOX Майкла Джанду.
Узнать больше и получить билет можно на официальном сайте форума «Синергия».
Когда будет форум? 25-26 марта, начало в 10:00.
Где? В Crocus City Hall, 65-66 км МКАД, концертный зал «Крокус Сити Холл» (метро Мякинино).