Traser: сила света
Подсветка, которая не нуждается в «подзарядке» и не теряет яркости в течение 25 лет, понравилась военным: ее характеристики имели значительное преимущество перед традиционными люминофорами, которые теряют до 90% яркости всего за час, и требующими почти целый день на накопление энергии. Traser ответил на спрос, создавая всегда востребованные тактические и военные часы.
Но сегодня Traser сделал свои технологии доступными и для тех, кто предпочитает носить качественные часы всегда и в любом окружении. Марка полностью пересмотрела подход к формированию ассортимента: сохранив костяк в виде военных моделей, она значительно расширил спектр альтернативных предложений.
Судить о перевоплощении Traser позволяют основные новинки, представленные на выставке в Базеле. Один из флагманов коллекции — часы Traser P68 Pathfinder Automatic, открывающие новую серию Adventure, предназначенную для путешественников.
Основываясь на своих достижениях, Traser смело экспериментирует, давая новую жизнь военным технологиям. Не столь важно, где будущий владелец будет узнавать время благодаря тритию: во время ночной охоты или проснувшись среди ночи в уютной кровати. Даже те, кто в реальности не так часто подвергает свои часы серьезным испытаниям, стремятся получить 100-процентную гарантию надежности и готовы оценить яркие особенности марки.Обновленный Traser сохранил верность главной изюминке бренда — широкому использованию подсветки циферблата. Это неудивительно, ведь марка родилась из желания изобретателя самоактивируемоей тритиевой подсветки trigalight — швейцарской компании Mb-microtec AG — продемонстрировать максимум возможностей новой технологии.
www.traser.ru