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  • Traser: сила света
  • Traser: сила света
  • Traser: сила света
Калейдоскоп

Traser: сила света

Обновленный Traser сохранил верность главной изюминке бренда — широкому использованию подсветки циферблата. Это неудивительно, ведь марка родилась из желания изобретателя самоактивируемоей тритиевой подсветки trigalight — швейцарской компании Mb-microtec AG — продемонстрировать максимум возможностей новой технологии.
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22 февраля 2019 в 18:18
Mb-microtec AG начала использовать открытый в 1934 году тритий в подсветке GTLS (Gasus Tritium Light Source) в середине 1980-х, а уже в 1989 году были представлены первые часы под маркой Traser. Модель P6500 TYPE 6, первые в мире часы с тритиевыми вставками, соответствовала военному стандарту американской армии MIL-W-46374 и вошла в экипировку военных США. Эта модель-первопроходец на десятилетия определила путь развития швейцарской марки.

Подсветка, которая не нуждается в «подзарядке» и не теряет яркости в течение 25 лет, понравилась военным: ее характеристики имели значительное преимущество перед традиционными люминофорами, которые теряют до 90% яркости всего за час, и требующими почти целый день на накопление энергии. Traser ответил на спрос, создавая всегда востребованные тактические и военные часы.

  • Traser: сила света

Но сегодня Traser сделал свои технологии доступными и для тех, кто предпочитает носить качественные часы всегда и в любом окружении. Марка полностью пересмотрела подход к формированию ассортимента: сохранив костяк в виде военных моделей, она значительно расширил спектр альтернативных предложений.

Судить о перевоплощении Traser позволяют основные новинки, представленные на выставке в Базеле. Один из флагманов коллекции — часы Traser P68 Pathfinder Automatic, открывающие новую серию Adventure, предназначенную для путешественников.

  • Traser: сила света

Основываясь на своих достижениях, Traser смело экспериментирует, давая новую жизнь военным технологиям. Не столь важно, где будущий владелец будет узнавать время благодаря тритию: во время ночной охоты или проснувшись среди ночи в уютной кровати. Даже те, кто в реальности не так часто подвергает свои часы серьезным испытаниям, стремятся получить 100-процентную гарантию надежности и готовы оценить яркие особенности марки.

Обновленный Traser сохранил верность главной изюминке бренда — широкому использованию подсветки циферблата. Это неудивительно, ведь марка родилась из желания изобретателя самоактивируемоей тритиевой подсветки trigalight — швейцарской компании Mb-microtec AG — продемонстрировать максимум возможностей новой технологии.
  • Traser: сила света
 

www.traser.ru

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