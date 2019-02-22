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  • Дизайн-отель Das Triest: где современность встречается с историей
  • Дизайн-отель Das Triest: где современность встречается с историей
  • Дизайн-отель Das Triest: где современность встречается с историей
  • Дизайн-отель Das Triest: где современность встречается с историей
  • Дизайн-отель Das Triest: где современность встречается с историей
Калейдоскоп

Дизайн-отель Das Triest: где современность встречается с историей

После 2,5 лет реставрации и расширения венский отель Das Triest в самом центре города засиял новым блеском. Теперь отель предлагает 120 комнат и номеров люкс, некоторые из которых располагают собственным зеленым садом или террасой.
22 февраля 2019 в 18:19

Название отеля отcылает нас к почтовому маршруту между Веной и Триестом, основанным эрцгерцогиней Марией Терезией, для которой отель служил перевалочным пунктом. Das Triest, с более чем трехсотлетней историей, является теперь остановкой номер один для гостей, любящих оригинальный дизайн и ценящих первоклассные рестораны.

  • Дизайн-отель Das Triest: где современность встречается с историей

Отель, открытый в 1995, спроектирован английским архитектором сэром Теренсом Конрэном. Дизайн  Das Triest вдохновлен Триестом, принадлежавшим ранее австрийской империи.

Австрийская художница Эстер Стокер спроектировала новые номера, взяв на вооружение геометрические фигуры и совершенно необычный дизайн. Между обособленным стилем Эстер Стокер и дизайном сэра Теренса Конрэна получился интересный творческий диалог.


Старые сводчатые конюшни стали салонами, номерами люкс и современными технологичными конференц-залами, создавая узнаваемый характер Das Triest. Недавно созданные залы для бизнес-встреч и официальных мероприятий – это залитое светом пространство и захватывающий дух вид на центр Вены из окон.

Стиль отеля отражает приверженность его создателей современному дизайну, а также высококачественным материалам и профессиональному мастерству. В отличие от серийных интерьеров, типичных для сетевых отелей, у комнат и номеров люкс в бутик-отеле Das Triest есть уникальный собственный стиль.


Мебель, выполненная по специальному заказу у известных дизайнеров, в сочетании с произведениями искусства и аксессуарами, создает неповторимый стиль венского бутик-отеля Das Triest, а особое освещение обеспечивает уютную атмосферу по всему зданию. Внимание к каждой детали отражено и в ароматных цветах, которые расставлены по всему отелю.

  • Дизайн-отель Das Triest: где современность встречается с историей

Гастрономические изыски

Шеф-повар Джозеф Неуэрз знает, как обаять и восхитить гостей со всего мира своим северо-итальянским кулинарным стилем. В нескольких ресторанах, примыкающих к отелю – в отмеченном наградой ресторане Collio, в новом Porto Bistro или в Alimentari – ваше удовольствие от блюд ставится превыше всего. 


Расслабьтесь в неофициальной обстановке Porto Bistro – тихой гавани для всех, кому нравится итальянский стиль жизни. А завоевавший награду ресторан Collio предлагает итальянские блюда в интересных, но при этом гармоничных интерпретациях. Вне зависимости от того, готовит ли звездный шеф-повар легкую  пищу летом или более сытную зимой, он всегда находит золотую середину; поскольку все ингредиенты всегда отменного качества и свежести – результат не может не понравиться.

  • Дизайн-отель Das Triest: где современность встречается с историей

Больше информации ищите на сайте отеля. 

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