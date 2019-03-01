Экологичная роскошь
Все пляжи Маврикия регулярно очищаются от мусора, поскольку правительство страны стало строже относиться к природе родного острова и устанавливает все более жесткие правила обращения с бытовыми отходами. SALT пошел дальше: следуя все нарастающей тенденции zero waste lifestyle (стиль жизни по принципу «ноль отходов»), отель полностью подчинил свою работу этому принципу. Вы даже не почувствуете, что вам недостает привычных одноразовых атрибутов традиционного пляжного отдыха. Напротив – вы будете удивлены, насколько приятной и легкой может быть эко-жизнь.
Поскольку отель исповедует принципы разумного потребления, при ближайшем рассмотрении его следы обнаруживаются везде, начиная с бутика, в котором можно приобрести eco-friendly продукцию: стильные пляжные сумки из переработанных материалов, модную одежду из органического хлопка и бамбуковые солнцезащитные очки – все сделано мавриканскими мастерами вручную.
Отдельных слов заслуживает SPA. Помимо многочисленных традиционных процедур, предлагаемых SALT для расслабления и ухода за собой, приятным отличием является использование различной соли (розовая гималайская, fleur de sel, соль Мертвого моря, вулканическая и английская), каждая из которых обладает своими полезными свойствами. А еще в отеле есть собственная соляная комната, стены которой выложены соляными кирпичиками, а пол – крупной гималайской солью. Гости не только вдыхают пары соли, но за счет особой иллюминации также наслаждаются светотерапией – полное расслабление и исцеляющий эффект гарантированы!
SALT открыл собственную фермерскую школу в соседней деревне, в которой местные фермеры могут поделиться своими знаниями и получить поддержку. В течение 2019 года совместно с отелем LUX* Belle Mare отель откроет собственную ферму, которая будет поставлять свежие продукты в ресторан отеля. Это партнерство, основанное на взаимной убежденности в том, что свежие, качественные продукты – это заслуженное право всех жителей острова.
Что касается номеров, то здесь SALT также позаботился о каждой детали: все туалетные принадлежность (шапочка для душа, ватные палочки, средства для душа) выполнены из натуральных компонентов и упакованы в биоразлагаемые материалы; полезные снеки и различные чаи предоставляются гостям ежедневно и тоже содержатся в стеклянных баночках, которые постоянно пополняются. Также, в отличии от большинства отелей, использующих бутилированную воду в пластике, в SALT каждый гость получает в подарок алюминиевую бутылку, в которую он может набирать воду как в самом номере, так и на территории отеля в любое время суток бесплатно – таким образом вы не только поддерживаете свой организм, но и не отправляете на свалку бесконечное число одноразовых бутылок. Для полноценного сна в номерах стоят невероятно мягкие ортопедические кровати Carpe Diem, специально разработанные для комфортного и полезного сна.
Наверняка многим хотелось научиться делать что-то своими руками: но мы всегда откладываем это на потом, когда будет время – а оно, коварное, почти никогда так и не настает и заветные маленькие радости так и остаются нереализованными. В SALT позаботились и об этом: когда через пару дней расслабляющего отдыха приходит желание заняться чем-то созидательным, к вашим услугам целый набор различных активностей на разный вкус!
Тут и мыловарение из натуральных компонентов (кстати, именно это ароматное мыло ждет вас в вашем номере – наслаждайтесь им вдвойне, ведь теперь вы знаете, как его сделать!), и занятия по керамике и изготовлению предметов из ратана (большинство мебели и столовых принадлежностей, используемых в SALT - керамические стаканы, чашки, блюда и многое другое - сделаны вручную теми же мастерами, которые проводят занятия) и кулинарные мастер-классы (можно не только посмотреть, как выглядит изнутри кухня ресторана, но и научиться печь хлеб или готовить традиционные блюда под руководством шеф-повара отеля) и многое другое.
Таким образом SALT не только предлагает вам разнообразить свой отдых и научиться чему-то новому, но и продолжает следовать принципам устойчивого развития, поддерживая местное население и привлекая внимание к использованию долговечных материалов, вместо одноразовых во благо природы и будущего человека.
Что отсутствует в SALT
1. Шведский стол – все питание осуществляется только a la carte, что позволяет не выбрасывать продукты – очень часто бывает, что большое количество разнообразной еды, приготовленной для гостей, просто-напросто превышает необходимое. Но не беспокойтесь – меню в SALT широкое и очень разнообразное, и включает в себя помимо прочего блюда для вегетарианцев и веганов. Если все же на вашей тарелке остались недоеденные продукты, они пойдут либо в компост либо отправятся в приют для животных, где им будут очень рады его многочисленные обитатели. Главное, что остатки не окажутся в мусорном ведре, а затем на свалке.22. Телевизоры в номерах – для полного расслабления необходим информационный детокс, поэтому телепросмотр отложите до возвращения домой.
3. Одноразовый пластик в любых его проявлениях. Все привычные пластиковые атрибуты (трубочки для коктейлей, одноразовые стаканчики, бумажные салфетки и многое другое) заменены на биоразлагаемые аналоги.
4. Толпа и вездесущие аниматоры – этот бутик-отель, несмотря на полную подготовленность для встречи гостей с разными потребностями и особенностями, предлагает осознанный отдых для тех, кто ценит уединение, спокойствие, предпочитает расслабленный отдых с пользой для души и тела.
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