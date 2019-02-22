«Интурмаркет-2019»: на международную туристическую уже можно регистрироваться!
Мероприятия выставки рассчитаны на разных участников — представителей органов власти в сфере туризма, туроператоров и турагентов, организаторов туристических событий, специалистов по продвижению турпродукта и IT, сотрудников туристско-информационных центров, отельеров.
Самые интересные мероприятия деловой программы перечислены ниже:
1. Одно из ключевых мероприятий первого дня выставки — круглый стол «Туризм для старшего поколения: вызовы и возможности». Он пройдет при поддержке Всемирного конгресса туризма для старшего поколения World Senior Tourism Congress, концепция которого заключается в увеличении продолжительности жизни, изменении привычных стереотипов о путешествиях тех, кого принято называть «сеньор-туристами».
2. Пленарное заседание Комитета по туризму Государственной Думы РФ, организаторами которого станут Комитет по туризму Государственной Думы РФ, Федеральное агентство по туризму, ТАРР.
3. Международная конференция «Настоящая Россия», посвященная развитию туризма в малых исторических городах.
4. «Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в Российской Федерации», организатором которого выступит Федеральное агентство по туризму.
5. Ежегодная встреча туристско-информационных центров России, на которой будут рассмотрены лучшие российские практики. Организатор встречи — НАИТО.
6. На стратегической сессии «Идти в IT. Будущее уже сегодня» будут представлены online-технологии, направленные на повышение качества предоставляемых туристских услуг в регионах России.
7. IV Всероссийский форум «Россия событийная».
8. Семинар по правовым вопросам в области туризма «Новая редакция Федерального закона 132-ФЗ „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“. Перспективы влияния на рынок».
Также гостей и участников выставки ждут:
• совещание организаторов и участников межрегионального проекта «Узоры городов России»;
• презентации городов Золотого кольца, туристических возможностей Москвы, проекта «Живые уроки»;
• торжественные мероприятия на стендах регионов-партнеров выставки: на стендах Алтайского края, Тверской и Вологодской областей;
• болгаро-российский круглый стол;
• благотворительный аукцион. Вырученные средства пойдут на приобретение специального оборудования для больных детей, за которыми ухаживают в детском хосписе «Дом с маяком».
Все мероприятия деловой программы смотрите здесь.
А билеты?
Получите бесплатный билет на выставку «Интурмаркет-2019»! На сайте выставки «Интурмаркет-2019», которая состоится 09–11 марта 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо», открыта электронная регистрация посетителей — специалистов турбизнеса и самостоятельных путешественников.
Общая информация о выставке «Интурмаркет-2018»
Даты выставки: с 09 по 11 марта 2019 года
Место проведения выставки: МВЦ «Крокус Экспо» (Как добраться)
Организатор: ООО «Экспотур»
Выставка «Интурмаркет» — это:
* единственная выставка, представляющая абсолютно все регионы России;
* Комфортные условия работы: бесплатная парковка, интернет-кафе, почтовый сервис по отправке каталогов по России;
* Насыщенная деловая программа включает более 150 мероприятий: интересные темы, актуальные проблемы;
* Iединственная выставка, осуществляющая программу «Профессиональный покупатель», которая дает возможность лучшим турагентствам России и зарубежья посетить выставку и принять участие в мероприятиях деловой программы;
* ITM ориентируется на профессиональную аудиторию, а также на продвинутых туристов;
* Friendly — общение профессионалов на лучшей выставочной площадке;
* Цены для участников вдвое ниже, чем на аналогичных отраслевых выставках;
* главная туристская выставка, официально поддерживаемая Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по туризму;
* ITM призвана помогать в установлении деловых контактов между российскими и зарубежными участниками;
* ITM традиционно является основной площадкой для бизнес-коммуникаций лидеров туристического рынка.
Приглашаем посетить выставку «Интурмаркет» и пообщаться без посредников с представителями компаний-туроператоров, отелей, санаториев, домов отдыха, авиакомпаний, а также с иностранными участниками выставки. Все посетители смогут принять участие в многочисленных розыгрышах и конкурсах, проводимых на выставке, получить информацию из первых рук и подобрать для себя отдых на лето в России и за рубежом.
Тематические разделы
• Путешествия и отдых • Пляжный отдых • Познавательный туризм; • Приключенческий туризм; • Спортивный туризм; • Образовательный туризм; • Детский туризм; • Речные и морские круизы; • Бизнес-туризм и MICE; • Паломнический туризм • Лечебный и медицинский туризм; • SPA & Wellness; • Санатории, пансионаты, лечебно-оздоровительные учреждения; • Транспортные услуги (авиа- и железнодорожные компании, морской, речной транспорт и т.д.); • Гостиничный и ресторанный сервис; • Страхование в туризме; • IT- компании, работающие в сфере туризма; • Музеи, заповедники, национальные тематические парки; • Учебные заведения, специализирующиеся в сфере туризма и гостеприимства; • Отраслевые СМИ и информационные издания (карты, буклеты и путеводители); • Недвижимость за рубежом; • Ярмарка вакансий
Найди свой лучший отдых с нами! Встречаемся на «Интурмаркете-2019»!
• совещание организаторов и участников межрегионального проекта «Узоры городов России»;
• презентации городов Золотого кольца, туристических возможностей Москвы, проекта «Живые уроки»;
• торжественные мероприятия на стендах регионов-партнеров выставки: на стендах Алтайского края, Тверской и Вологодской областей;
• болгаро-российский круглый стол;
• благотворительный аукцион. Вырученные средства пойдут на приобретение специального оборудования для больных детей, за которыми ухаживают в детском хосписе «Дом с маяком».
Все мероприятия деловой программы смотрите здесь.
А билеты?
Получите бесплатный билет на выставку «Интурмаркет-2019»! На сайте выставки «Интурмаркет-2019», которая состоится 09−11 марта 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо», открыта электронная регистрация посетителей — специалистов турбизнеса и самостоятельных путешественников.
Общая информация о выставке «Интурмаркет-2018»
Даты выставки: с 09 по 11 марта 2019 года
Место проведения выставки: МВЦ «Крокус Экспо» (Как добраться)
Организатор: ООО «Экспотур»
Выставка «Интурмаркет» — это:
* единственная выставка, представляющая абсолютно все регионы России;
* Комфортные условия работы: бесплатная парковка, интернет-кафе, почтовый сервис по отправке каталогов по России;
* Насыщенная деловая программа включает более 150 мероприятий: интересные темы, актуальные проблемы;
* Iединственная выставка, осуществляющая программу «Профессиональный покупатель», которая дает возможность лучшим турагентствам России и зарубежья посетить выставку и принять участие в мероприятиях деловой программы;
* ITM ориентируется на профессиональную аудиторию, а также на продвинутых туристов;
* Friendly — общение профессионалов на лучшей выставочной площадке;
* Цены для участников вдвое ниже, чем на аналогичных отраслевых выставках;
* главная туристская выставка, официально поддерживаемая Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по туризму;
* ITM призвана помогать в установлении деловых контактов между российскими и зарубежными участниками;
* ITM традиционно является основной площадкой для бизнес-коммуникаций лидеров туристического рынка.
Приглашаем посетить выставку «Интурмаркет» и пообщаться без посредников с представителями компаний-туроператоров, отелей, санаториев, домов отдыха, авиакомпаний, а также с иностранными участниками выставки. Все посетители смогут принять участие в многочисленных розыгрышах и конкурсах, проводимых на выставке, получить информацию из первых рук и подобрать для себя отдых на лето в России и за рубежом.
Тематические разделы
• Путешествия и отдых • Пляжный отдых • Познавательный туризм; • Приключенческий туризм; • Спортивный туризм; • Образовательный туризм; • Детский туризм; • Речные и морские круизы; • Бизнес-туризм и MICE; • Паломнический туризм • Лечебный и медицинский туризм; • SPA & Wellness; • Санатории, пансионаты, лечебно-оздоровительные учреждения; • Транспортные услуги (авиа- и железнодорожные компании, морской, речной транспорт
Найди свой лучший отдых с нами! Встречаемся на «Интурмаркете-2019»!