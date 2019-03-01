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  • Красота в деталях: Dhigali Maldives
  • Красота в деталях: Dhigali Maldives
  • Красота в деталях: Dhigali Maldives
  • Красота в деталях: Dhigali Maldives
Калейдоскоп

Красота в деталях: Dhigali Maldives

Помните историю из детства про Робинзона Крузо? Сейчас, в век быстрой информации и не менее быстрого ритма жизни, идея сбежать на необитаемый остров не кажется такой уж опасной. Тем более уединенные острова уже давно оснащены всем необходимым для комфортного отдыха.
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1 марта 2019 в 13:04
Курорт Dhigali, который входит в состав мальдивского атолла Раа, – это сочетание природы и современных человеческих достижений. Каждая деталь в дизайне, блюдо из меню или услуга – все здесь символизирует гармоничный альянс технологий, без которых мы уже не мыслим свое существование, и природы, к которой так тянемся для восполнения сил.

Погружение в удивительную местную флору и фауну начинается еще пока вы в пути – 40 минут полета до местного аэропорта Dharavandhoo можно разглядывать бесконечные коралловые ореолы на синей глади океана, а 45 минут на скоростной лодке сильнее любого ретрита прочищают сознание, стоит только подставить лицо соленым брызгам и теплому ветру.

А дальше – самая настоящая сказка. Завтраки из натуральных продуктов, обеды и ужины с авторским меню в одном из ресторанов, коктейли в огромном баре-на закате с качелями и пуфами, уникальное спа-погружение среди тропических джунглей с бассейнами, уединенными уголками для чтения и медитаций, бесплатные уроки йоги и возможность узнать процесс изнутри из первых уст на встречах с генеральным менеджером. И, разумеется, детский клуб, где позаботятся о самых маленьких гостях.

Только представьте: прямо в режиме реального времени, посреди тропического леса, стоя босиком на песке, вы можете отслеживать на карте багги-шаттл , словно бы вызвали Uber. Это более чем возможно, ведь у Dhigali есть свое приложение, где можно следить за маршрутом багги, программой дня и изучить меню ресторанов и спа-центра.

Робинзон мог бы позавидовать счастливчикам, которые на неделю-другую отправляются на этот заветный остров. А вам остается только расслабиться, отдыхать и получать удовольствие!

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