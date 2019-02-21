Почувствовать себя османским султаном в Çırağan Palace Kempinski
Богатое историческое прошлое
Çırağan Palace Kempinski – единственный в своем роде отель, который некогда был дворцом султана – является шедевром оттоманской архитектуры, корни которого восходят к 17 веку. Дворец расположен в одном из самых красивых районов Стамбула на берегу Босфора, откуда открывается незабываемый вид на пролив, исторический полуостров и азиатскую часть города.
Здание дворца было спроектировано по заказу султана Абдул-Азиза известным архитектором Никогосом Бальяном — автором великих творений Османской империи и представителем одной из известнейших армянских династий своего времени. Среди построенных им зданий — дворец Ыхламур, мечети Ортакёй и Безмиалем Валиде Султан, виллы Адиле Султан и Кючюксу. Дворец был заложен в 1863 году и построен в 1867 году. Для строительства был использован лучший мрамор, порфир, перламутр и другие ценные материалы со всего мира.
В начале 20 века интерьеры дворца сильно пострадали после разрушительного пожара. Лишь в 1991 году, после полной реставрации и добавления современного здания, дворец был превращен в отель с роскошными номерами, массой ресторанов, подогреваемым панорамным бассейном, залами и террасами для проведения бизнес-встреч и незабываемых событий. С момента своего открытия здание с аристократичными корнями остается символом роскоши и безупречного обслуживания в сочетании с легендарным турецким гостеприимством.
Роскошь королевского дворца
Çırağan Palace Kempinski– лучшее место в городе для проведения встреч и конгрессов на высшем уровне для частных компаний, а также незабываемых свадебных церемоний и других мероприятий, которые навсегда останутся у вас в памяти. Это единственный отель в Стамбуле, в который вы сможете попасть на автомобиле, яхте и вертолете. В отеле 310 номеров, включая 279 номеров и 20 люксов в основной части отеля и 11 люксов в старинной части дворца.
В дополнение ко всем удобствам отеля вы сможете оценить открытый подогреваемый панорамный бассейн, где вы ощутите себя в синих водах Босфора. Бассейн открыт круглый год и считается лучшим в городе. Спа-салон Çırağan Palace Kempinski предлагает отдых со специальными видами массажа и подлинным хамамом, где гости могут насладиться традиционным турецким массажем и ванной.
Гастрономические изыски
Но не красотой интерьеров единой заманчив старинный дворец – в его окружении множество ресторанов, готовых предложить вам изысканные блюда на любой вкус от лучших шеф-поваров. Laze Gazebo Lounge славится своим разнообразием пирожных, трюфелей, пралине и шоколадных конфет, а также свежесваренным кофе и чаем или освежающими коктейлями. Также там ежедневно с 15:00 до 17:00 проводится самый популярный в городе послеобеденный чай с потрясающим видом с просторной террасы.
Главный ресторан отеля Laledan славится лучшими завтраками и бранчами в городе по воскресеньям. В ресторане Laledan вам предложат меню не только со знакомыми блюдами, но и с местными деликатесами, которыми можно насладиться, любуясь Босфором под шелест пальмовых листьев. Le Fumoir – это еще одно популярное место в городе, которое является лучшей кальянной, где вы сможете отдохнуть в уютном месте с видом на дворец и Босфор среди зеленого сада и мерцания огоньков, украшающих пальмы.
Ужин султана
Также Çırağan Palace Kempinski предлагает гостям абсолютно новый гастрономический опыт, уходящий корнями в XVII век: «Ужин султана» для тех, кто хочет очаровать своих гостей уникальными вкусами из оттоманской эпохи в настоящем османском дворце. Все детали продуманы до мельчайшей степени чтобы ваша трапеза была действительно достойна самого султана.
Вас поприветствуют под османскую классическую музыку фасыл и подадут шербет – традиционный напиток. Далее последует роскошный банкет с королевским набором деликатесов, приготовленных на основе удивительных рецептов османской эпохи, каждый из которых имеет уникальную историю и особенный способ подачи. Античные канделябры, цветочные вазы, караф (кувшин для вина) 19-го века и императорский серебряный кофейный сервиз с монограммой одного из султанов Османской империи – вот лишь некоторые исторические элементы этой волшебной трапезы.
Яркие цветы, ажурные тарелки, столовые приборы, салфетки, бокалы и расшитая узором униформа обслуживающего банкет персонала также специально созданы, чтобы гармонично вписываться в концепцию ужина для султана. Настоящее путешествие во времени, сопровождаемое изысканными блюдами!
Более подробную информацию вы найдете на сайте отеля или в его соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter).
Çırağan Palace Kempinski- лучшее место в городе для проведения встреч и конгрессов на высшем уровне для частных компаний, а также незабываемых свадебных церемоний и других мероприятий, которые навсегда останутся у вас в памяти. Это единственный отель в Стамбуле, в который вы сможете попасть на автомобиле, яхте и вертолете. В отеле 310 номеров, включая 279 номеров и 20 люксов в основной части отеля и 11 люксов в старинной части дворца.
В дополнение ко всем удобствам отеля вы сможете оценить открытый подогреваемый панорамный бассейн, где вы ощутите себя в синих водах Босфора. Бассейн открыт круглый год и считается лучшим в городе. Спа-салон Çırağan Palace Kempinski предлагает отдых со специальными видами массажа и подлинным хамамом, где гости могут насладиться традиционным турецким массажем и ванной.
Гастрономические изыски
Но не красотой интерьеров единой заманчив старинный дворец — в его окружении множество ресторанов, готовых предложить вам изысканные блюда на любой вкус от лучших шеф-поваров. Laze Gazebo Lounge славится своим разнообразием пирожных, трюфелей, пралине и шоколадных конфет, а также свежесваренным кофе и чаем или освежающими коктейлями. Также там ежедневно с 15:00 до 17:00 проводится самый популярный в городе послеобеденный чай с потрясающим видом с просторной террасы.
Главный ресторан отеля Laledan славится лучшими завтраками и бранчами в городе по воскресеньям. В ресторане Laledan вам предложат меню не только со знакомыми блюдами, но и с местными деликатесами, которыми можно насладиться, любуясь Босфором под шелест пальмовых листьев. Le Fumoir — это еще одно популярное место в городе, которое является лучшей кальянной, где вы сможете отдохнуть в уютном месте с видом на дворец и Босфор среди зеленого сада и мерцания огоньков, украшающих пальмы.
Ужин султана
Также Çırağan Palace Kempinski предлагает гостям абсолютно новый гастрономический опыт, уходящий корнями в XVII век: «Ужин султана» для тех, кто хочет очаровать своих гостей уникальными вкусами из оттоманской эпохи в настоящем османском дворце. Все детали продуманы до мельчайшей степени чтобы ваша трапеза была действительно достойна самого султана.
Вас поприветствуют под османскую классическую музыку фасыл и подадут шербет — традиционный напиток. Далее последует роскошный банкет с королевским набором деликатесов, приготовленных на основе удивительных рецептов османской эпохи, каждый из которых имеет уникальную историю и особенный способ подачи. Античные канделябры, цветочные вазы, караф (кувшин для вина) 19-го века и императорский серебряный кофейный сервиз с монограммой одного из султанов Османской империи — вот лишь некоторые исторические элементы этой волшебной трапезы.
Яркие цветы, ажурные тарелки, столовые приборы, салфетки, бокалы и расшитая узором униформа обслуживающего банкет персонала также специально созданы, чтобы гармонично вписываться в концепцию ужина для султана. Настоящее путешествие во времени, сопровождаемое изысканными блюдами!
Более подробную информацию вы найдете на сайте отеля или в его соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter).