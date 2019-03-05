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  • Oris: часы с характером
  • Oris: часы с характером
  • Oris: часы с характером
Калейдоскоп

Oris: часы с характером

Роскошный «swissmade» для искушенных эстетов
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5 марта 2019 в 13:03
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История швейцарской марки Oris – не только столетняя летопись независимости, помноженная на богатейшее наследие, но и железная верность принципам, а также предельно ясное понимание собственного амплуа. Oris – одна из тех редких швейцарских часовых компаний, которые выпускают исключительно механические часы.

Дизайнеры внимательно следят за трендами в ключевых сферах, откуда и черпают вдохновение: мир дайвинга, авиации, автоспорта и культуры. Характеристики некоторых моделей нередко доводятся до узкопрофессиональных показателей, например, титановый ProDiverDiveControl выдерживает погружение до 1000 метров. А нестареющий дизайн бронзового BigCrown – отличный подарок для педанта со вкусом и стилем.
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А Oris Robert Kubica выпущенные в количестве 250 штук на весь мир – просто эксклюзив. Впечатляет, не так ли?
  • Oris: часы с характером

Найдите в часах Oris свое второе «Я»

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