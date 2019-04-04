Welcome Piram Hotel: уют и роскошь в самом сердце Рима
«Welcome Piram Hotel» – это эксклюзивный отель, который находится в двух шагах от Центрального железнодорожного вокзала Термини. Его расположение чрезвычайно удобно независимо от цели посещения итальянской столицы. Недавно проведенная реконструкция позволяет гостям в полной мере насладиться красотой и элегантностью типичного исторического дворца XIX века в сочетании с новейшими удобствами и современным декором, которые ждут вас в 113 номерах отеля (среди них есть стандартные, улучшенные, делюкс и полулюкс).
Из отеля всего за несколько минут можно пешком дойти до центрального железнодорожного вокзала Термини, Оперного театра, станций обеих линий метро и основных торговых улиц города. Благодаря своему близкому расположению к железнодорожному вокзалу Термини, а также благодаря различным дополнительным услугам, которые отель предлагает своим гостям, включая современный оздоровительный комплекс СПА-услуг, высококлассный ресторан и новый коктейль-бар, этот отель способен удовлетворить запросы самых требовательных клиентов.
В отеле расположен ресторан Regina Giovanna Restaurant. В изысканной атмосфере гости могут попробовать деликатесы римской и интернациональной кухни. Ресторан открыт каждый день и выполнит заказы, следуя советам шеф-повара ресторана и мэтра. Также в отеле можно отдохнуть в коктейль-баре Apotheke, известном своей оригинальной концепцией: все помещение напоминает старую аптеку, но вместо лекарств гости здесь наслаждаются коктейлями на любой вкус в современной и очаровательной обстановке.
Оздоровительный центр отеля Welcome Piram Hotel предлагает своим гостям зону отдыха с финской сауной, турецкой баней и «эмоциональным» душем, а также специальную зону отдыха, предназначенную для пар и массажа. Для пар, приехавших для романтического отдыха, отель предлагает комнату «Rome & Giulietta». Это изысканный частный SPA-люкс, предназначенный для пар, которые хотят прожить незабываемые моменты не только с пользой для отношений, но и для здоровья. Люкс состоит из зоны, предназначенной для различных процедур, джакузи, инфракрасной сауны и зоны отдыха с напитками.
Рим таит множество красот для путешественников и впервые попавших в этот город, и уже опытных туристов: рт Колизея до базилики Святого Петра в Ватикане, от знаменитого мемориала «Алтарь Отечества» до Цирка Массимо каждая отдельная улица Рима скрывает небольшую архитектурную жемчужину, которую путешественникам нужно обнаружить, чтобы полюбоваться ею и отложить в драгоценную шкатулку впечатлений. Благодаря своему центральному расположению, отель Welcome Piram позволяет гостям без труда добраться до главных туристических достопримечательностей города.
Более подробную информацию можно получить по почте (info@welcomepiramhotel.com) или на сайте: www.welcomepiramhotel.com .