Masala Quartet: в путешествие по музыкальным мирам
В июне 2018 года вышел второй EP авторской музыки Masala Quartet, доступный для прослушивания на всех основных международных цифровых музыкальных платформах.
Masala Quartet регулярно проводит сольные концерты, а также выступает на различных музыкальных фестивалях и культурных событиях в Москве и других городах страны (Санкт-Петербург, Самара, Тула и т.д.). Музыканты исполняли свои композиции и на крышах, и в проекте «Джаз под звёздами галактики» среди видеопроекций звёздного неба.
В активе команды два выступления в программе ТНТ Music Party, съемка для телеканала «Баланс-ТВ», выступление на National Geographic Traveler Awards.
Все музыканты проекта регулярно участвуют в международных музыкальных, образовательных и культурных программах, включая в том числе Berklee Summer Program и New York Jazz Masters. Художественное мастерство ансамбля отмечено победами в международном конкурсе-фестивале «Рояль в джазе» в номинациях ансамбль (2017 год) и композиция (2018 год, Анна Бёме).
Окунуться в мир историй Masala Quartet наши читатели смогут уже 4 марта в главном зале московского клуба Алексея Козлова. В выступлении примут участие специальные гости: молодая самобытная вокалистка Анастасия Родная и музыканты, которые привнесут этнический колорит в атмосферу вечера, — Дмитрий Игнатов (блул, бузуки) и Over Serrano (перкуссия).