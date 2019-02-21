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  • Masala Quartet: в путешествие по музыкальным мирам
  • Masala Quartet: в путешествие по музыкальным мирам
Калейдоскоп

Masala Quartet: в путешествие по музыкальным мирам

Творческая лаборатория Masala Quartet — московская команда, исполняющая современную концептуальную музыку. Группа выступает уже почти шесть лет, и сейчас это один из ведущих представителей московской сцены современного джаза.
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21 февраля 2019 в 13:47
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Уделяя равное внимание импровизационному и композиторскому началам, ансамбль балансирует на стыке джаза, фанка, фьюжна, хип-хопа с вкраплением элементов world music, электронной и академической музыки. Ядро репертуара составляют оригинальные композиции, вынашиваемые и создаваемые участниками квартета – профессиональными молодыми музыкантами и композиторами, преисполненными вдохновения и мотивации. Это Алексей Сухов (тенор саксофон, композиция), Анна Бёме (фортепиано, клавишные, композиция), Дмитрий Таранов (контрабас, композиция) и Иван Авраимов (ударные, композиция). Музыканты Masala Quartet ищут вдохновения для своих пьес в городе и на природе, в людях, историях о них, в простой бытовой фактуре. Разговаривая на языке импровизации, они привносят в музыку идеи из разных стилей и традиций – в итоге получаются оригинальные сочетания образов, повествующие обо всём на свете.

  • Masala Quartet: в путешествие по музыкальным мирам

В июне 2018 года вышел второй EP авторской музыки Masala Quartet, доступный для прослушивания на всех основных международных цифровых музыкальных платформах.

Masala Quartet регулярно проводит сольные концерты, а также выступает на различных музыкальных фестивалях и культурных событиях в Москве и других городах страны (Санкт-Петербург, Самара, Тула и т.д.). Музыканты исполняли свои композиции и на крышах, и в проекте «Джаз под звёздами галактики» среди видеопроекций звёздного неба.

  • Masala Quartet: в путешествие по музыкальным мирам

В активе команды два выступления в программе ТНТ Music Party, съемка для телеканала «Баланс-ТВ», выступление на National Geographic Traveler Awards.

Все музыканты проекта регулярно участвуют в международных музыкальных, образовательных и культурных программах, включая в том числе Berklee Summer Program и New York Jazz Masters. Художественное мастерство ансамбля отмечено победами в международном конкурсе-фестивале «Рояль в джазе» в номинациях ансамбль (2017 год) и композиция (2018 год, Анна Бёме).

Окунуться в мир историй Masala Quartet наши читатели смогут уже 4 марта в главном зале московского клуба Алексея Козлова. В выступлении примут участие специальные гости: молодая самобытная вокалистка Анастасия Родная и музыканты, которые привнесут этнический колорит в атмосферу вечера, —  Дмитрий Игнатов (блул, бузуки) и Over Serrano (перкуссия).

  • Masala Quartet: в путешествие по музыкальным мирам

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