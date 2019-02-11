Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона
Все наши поездки — это страстная погоня за кадром. Заметить что-то красивое, найти ракурс, снять, обработать – без этих привычных действий путешествовать уже немыслимо. Мы смеемся, называем это профдеформацией и, признаться, не хотим ничего менять! В нас прочно въелась страсть к фотографии.
В день мы проезжали примерно по 50 км, значительная часть пути проходила после заката. В период момидзи (когда краснеют клены) уже рано темнеет – в пять часов вечера смартфоны часто не справляются со съемкой. Мы с такими проблемами не сталкивались.
Впрочем, в таких путешествиях для нас важен не столько сам результат, cколько весь пройденный путь. С нами останутся огни китайского квартала, суровая мощь зимнего Тихого океана, десяток съеденных онигири и дынных булочек. А еще безлюдное таинство храма Инари в Камакура, помпезная белизна замка Одавара, бесконечные серпантины Хаконэ, горные леса и озера, окруженные красными кленами и опавшей листвой; улыбки пожилых японцев и их добрые: «Гамбарэ!», летящие нам вслед.
1. Токио – Shibuya. Здесь находится самый известный перекресток Японии. С четырех сторон на светофорах зажигается зеленый свет и потоки людей бросаются навстречу друг другу. Рекомендуем облокотиться на один из столбов, чтоб вас не снесла толпа, и включить на смартфоне режим Timelapse. Если держать руки ровно, получите красивое видео с эффектной рекой из пешеходов.
2. Токио – Shinjuku, Kabuki-Cho. Это японский квартал красных фонарей. Здесь множество неоновых вывесок и подсвеченных зданий. Здесь рекомендуем использовать режим «Ночь» - он делает снимки сочными и детализированными.
3. Йокогама – China Town. В китайском квартале мощная иллюминация и неповторимый азиатский колорит. Рекомендуем снимать в обычном режиме, так как света от фонарей вполне достаточно.
4. Камакура – храм Инари, где можно записать Timelapse при проходе через красные ворота Тории и снять в портретном режиме необычные синтоистские алтари. Также фотогенично выглядят тысячи лисичек расставленных по всей территории храма.
5. Горы Хаконэ и Фудзи-сан. Осенью здесь множество красных кленов. Чтобы передать эти цвета максимально сочно, рекомендуем использовать режим «Эксперт» и вручную регулировать баланс белого.
Все фотографии в тексте сделаны на камерофон OPPO.
1. Токио — Shibuya. Здесь находится самый известный перекресток Японии. С четырех сторон на светофорах зажигается зеленый свет и потоки людей бросаются навстречу друг другу. Рекомендуем облокотиться на один из столбов, чтоб вас не снесла толпа, и включить на смартфоне режим Timelapse. Если держать руки ровно, получите красивое видео с эффектной рекой из пешеходов.
2. Токио — Shinjuku, Kabuki-Cho. Это японский квартал красных фонарей. Здесь множество неоновых вывесок и подсвеченных зданий. Здесь рекомендуем использовать режим «Ночь» — он делает снимки сочными и детализированными.
3. Йокогама — China Town. В китайском квартале мощная иллюминация и неповторимый азиатский колорит. Рекомендуем снимать в обычном режиме, так как света от фонарей вполне достаточно.
4. Камакура — храм Инари, где можно записать Timelapse при проходе через красные ворота Тории и снять в портретном режиме необычные синтоистские алтари. Также фотогенично выглядят тысячи лисичек расставленных по всей территории храма.
5. Горы Хаконэ и Фудзи-сан. Осенью здесь множество красных кленов. Чтобы передать эти цвета максимально сочно, рекомендуем использовать режим «Эксперт» и вручную регулировать баланс белого.
Все фотографии в тексте сделаны на камерофон OPPO.