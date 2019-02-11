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  • Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона
  • Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона
  • Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона
  • Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона
  • Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона
  • Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона
  • Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона
  • Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона
  • Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона
Калейдоскоп

Путь к Фудзи-сан «глазами» смартфона

Инстаграм-блогеры и фотографы Максим Безуглый и Эрика Кавайи вооружились камерофонами OPPO и отправились на велосипедах к главному вулкану Японии.
Партнерский материал
11 февраля 2019 в 15:05
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Велопутешествия по Японии – одно удовольствие. Дороги чистые, почти везде есть велодорожки и удобные съезды с тротуара. Водители уважительно относятся к велосипедистам, не сигналят и не прижимают к обочине. Главное при построении маршрута — избегать платных дорог (на велосипедах туда просто не пустят) и заранее по карте смотреть набор высоты. В Японии весьма рельефный ландшафт, и сложность двух параллельных дорог может значительно разниться.

Все наши поездки — это страстная погоня за кадром. Заметить что-то красивое, найти ракурс, снять, обработать – без этих привычных действий путешествовать уже немыслимо. Мы смеемся, называем это профдеформацией и, признаться, не хотим ничего менять! В нас прочно въелась страсть к фотографии.

В день мы проезжали примерно по 50 км, значительная часть пути проходила после заката. В период момидзи (когда краснеют клены) уже рано темнеет – в пять часов вечера смартфоны часто не справляются со съемкой. Мы с такими проблемами не сталкивались.

  • Снято на Oppo RX17 Pro
  • Снято на Oppo RX17 Pro
  • Снято на Oppo RX17 Pro
До Фудзи-сан мы добрались за неделю. Изнурительные переезды окупились в ту же секунду, как мы увидели на рассвете идеальный конус вулкана – это было непередаваемо. Правда, радовались мы недолго: погода в горах весьма капризна и вскоре вулкан скрылся за плотной пеленой облаков.

Впрочем, в таких путешествиях для нас важен не столько сам результат, cколько весь пройденный путь. С нами останутся огни китайского квартала, суровая мощь зимнего Тихого океана, десяток съеденных онигири и дынных булочек. А еще безлюдное таинство храма Инари в Камакура, помпезная белизна замка Одавара, бесконечные серпантины Хаконэ, горные леса и озера, окруженные красными кленами и опавшей листвой; улыбки пожилых японцев и их добрые: «Гамбарэ!», летящие нам вслед.

P.S. Для читателей Nat-geo.ru мы подготовили топ-5 самых фотогеничных локаций по нашему маршруту:

1. Токио – Shibuya. Здесь находится самый известный перекресток Японии. С четырех сторон на светофорах зажигается зеленый свет и потоки людей бросаются навстречу друг другу. Рекомендуем облокотиться на один из столбов, чтоб вас не снесла толпа, и включить на смартфоне режим Timelapse. Если держать руки ровно, получите красивое видео с эффектной рекой из пешеходов.

2. Токио – Shinjuku, Kabuki-Cho. Это японский квартал красных фонарей. Здесь множество неоновых вывесок и подсвеченных зданий. Здесь рекомендуем использовать режим «Ночь» - он делает снимки сочными и детализированными.

3. Йокогама – China Town. В китайском квартале мощная иллюминация и неповторимый азиатский колорит. Рекомендуем снимать в обычном режиме, так как света от фонарей вполне достаточно.

4. Камакура – храм Инари, где можно записать Timelapse при проходе через красные ворота Тории и снять в портретном режиме необычные синтоистские алтари. Также фотогенично выглядят тысячи лисичек расставленных по всей территории храма.

5. Горы Хаконэ и Фудзи-сан. Осенью здесь множество красных кленов. Чтобы передать эти цвета максимально сочно, рекомендуем использовать режим «Эксперт» и вручную регулировать баланс белого.

Все фотографии в тексте сделаны на камерофон OPPO.

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