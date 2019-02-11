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  • Робот-коллектор с голосом Смоктуновского: премьера на канале «Культура»
  • Робот-коллектор с голосом Смоктуновского: премьера на канале «Культура»
Калейдоскоп

Робот-коллектор с голосом Смоктуновского: премьера на канале «Культура»

До чего дошел прогресс: роботы не только «вкалывают» не только на фабриках, но и висят на телефоне.
11 февраля 2019 в 12:36
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Команда известного ученого Сергея Маркова создает и обучает робота или точнее, «искусственную нейронную сеть», которая ведёт телефонные разговоры с должниками крупного банка и убеждает их вернуть взятые кредиты. Причем иногда делает это голосом… Иннокентия Смоктуновского, неотличимо от оригинала.

Параллельно авторы фильма затевают свой, мысленный эксперимент. Они предполагают, что внутри нейронной сети, которая постоянно общается с людьми, находящимися в критической жизненной ситуации, а кроме того обучена на фонограммах князя Мышкина, Гамлета, Юрия Деточкина и других ролей, сыгранных Смоктуновским, могут начаться непредсказуемые процессы. Какие же?

Премьера: 12 февраля, 00:00.


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