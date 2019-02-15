Где остановиться на Занзибаре: курорт White Sands
Рассказываем, чем заняться на острове (точнее, архипелаге) счастья.
15 февраля 2019 в 17:43
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У восточных берегов Африки лежит Занзибар, а на его восточном берегу – настоящий райский уголок: курорт Zanzibar White Sand.
Кстати, на самом деле Занзибар – это не один остров, а 75. И Zanzibar White Sand – это целых 11 вилл с видом на океан. Планировка разная: в пяти виллах – одна спальня, в пяти других – две, а в самой большой – целых пять. У каждой – свой сад и выход к пляжу, безупречный интерьер и все необходимое в любом номере: вай-фай, сейф, ванные (да, их две).
Кстати, вы когда-нибудь принимали душ или джакузи под открытым небом? Одна из двух ванных стоит во внутреннем дворе – и она абсолютно скрыта от посторонних глаз. Душ под утренними лучами солнца или пенная ванная под звездами – выбирать вам!
Завтракать и ужинать тоже приятнее снаружи: на террасе, под легким пологом, в окружении зелени и цветов, стоит стол. Только скажите – и ваш заказ сервируют здесь. В White Sands готовят и всем знакомые «космополитичные» блюда – и национальные кушанья. В ход идут органические продукты, выращенные здесь же, на острове. 2 ресторана и 3 бара – голодным не останется никто. «Олл-инклюзив», конечно же, есть.
Чем заняться? Вопрос отпадает сам собой: а спиной – тропический остров с богатой историей, перед вами – огромный пляж, а впереди, насколько хватает глаз – тысячи километров бирюзово-синего Индийского океана.
Попробуйте кайтсерфинг! Лучшая пора – с июня по сентябрь и с декабря по март. Все необходимое дадут в прокат и подскажут, где лучше всего кататься (основатели и владельцы курорта – сами кайтеры со стажем).
Снорклинг, дайвинг, рыбалка в океане, прогулки на каяках или парусниках дау – вот планы на отпуск! Если хочется спорта, загляните в тренажерный зал, а если душа просит неги и покоя – вам в спа-салон. Сауна и хамам, массаж – сеансы, когда можно расслабить тело и отпустить мысли.
История архипелага очень и очень интересна – ведь это настоящий перекресток арабских и африканских культур! Загляните на соседний остров Чангу, он же – Остров-тюрьма (на самом деле, здесь не было ни одного узника, а его главные обитатели сейчас – редкие гигантские черепахи).
Или осмотрите остров на велосипеде, отправляйтесь в старинный Каменный город – родину Фредди Меркьюри и подыщите на базаре пряности с самого Занзибара.
Кстати, о приятных покупках. Заглядните в бутик на курорте, а если пожелаете обновить гардероб, профессиональные портные в White Sands с готовностью снимут с вас мерки – и сошьют для вас костюм на заказ. Какой сувенир может быть лучше?
Кстати, на самом деле Занзибар – это не один остров, а 75. И Zanzibar White Sand – это целых 11 вилл с видом на океан. Планировка разная: в пяти виллах – одна спальня, в пяти других – две, а в самой большой – целых пять. У каждой – свой сад и выход к пляжу, безупречный интерьер и все необходимое в любом номере: вай-фай, сейф, ванные (да, их две).
Кстати, вы когда-нибудь принимали душ или джакузи под открытым небом? Одна из двух ванных стоит во внутреннем дворе – и она абсолютно скрыта от посторонних глаз. Душ под утренними лучами солнца или пенная ванная под звездами – выбирать вам!
Завтракать и ужинать тоже приятнее снаружи: на террасе, под легким пологом, в окружении зелени и цветов, стоит стол. Только скажите – и ваш заказ сервируют здесь. В White Sands готовят и всем знакомые «космополитичные» блюда – и национальные кушанья. В ход идут органические продукты, выращенные здесь же, на острове. 2 ресторана и 3 бара – голодным не останется никто. «Олл-инклюзив», конечно же, есть.
Чем заняться? Вопрос отпадает сам собой: а спиной – тропический остров с богатой историей, перед вами – огромный пляж, а впереди, насколько хватает глаз – тысячи километров бирюзово-синего Индийского океана.
Попробуйте кайтсерфинг! Лучшая пора – с июня по сентябрь и с декабря по март. Все необходимое дадут в прокат и подскажут, где лучше всего кататься (основатели и владельцы курорта – сами кайтеры со стажем).
Снорклинг, дайвинг, рыбалка в океане, прогулки на каяках или парусниках дау – вот планы на отпуск! Если хочется спорта, загляните в тренажерный зал, а если душа просит неги и покоя – вам в спа-салон. Сауна и хамам, массаж – сеансы, когда можно расслабить тело и отпустить мысли.
История архипелага очень и очень интересна – ведь это настоящий перекресток арабских и африканских культур! Загляните на соседний остров Чангу, он же – Остров-тюрьма (на самом деле, здесь не было ни одного узника, а его главные обитатели сейчас – редкие гигантские черепахи).
Или осмотрите остров на велосипеде, отправляйтесь в старинный Каменный город – родину Фредди Меркьюри и подыщите на базаре пряности с самого Занзибара.
Кстати, о приятных покупках. Заглядните в бутик на курорте, а если пожелаете обновить гардероб, профессиональные портные в White Sands с готовностью снимут с вас мерки – и сошьют для вас костюм на заказ. Какой сувенир может быть лучше?