Романтика в окружении Кавказских гор: Green Flow Hotel
Отель находится в 5 минутах ходьбы до горнолыжного подъемника «Заповедный лес», в 52 км от аэропорта города Сочи. Номерной фонд насчитывает 154 номеров различных категорий, начиная от Junior площадью 23 кв.м до Suite (69 кв.м). Он порадует своих гостей открытым подогреваемым бассейном с панорамным видом на Кавказские горы, а также современным дизайном номеров в сочетании с потрясающими видами горных вершин.
На сегодня Green Flow Hotel – единственный российский отель, который входит в международную ассоциацию «Healing Hotels of the World». Отели ассоциации обладают аутентичными концепциями, предлагают специализированные программы и индивидуальный подход. Целью ассоциации является подарить гостям опыт благополучия и здоровья во всех смыслах – физического, эмоционального, интеллектуального и духовного.
Баланс и гармония – два слова, наилучшим образом описывающие, что такое well-being. В Green Flow Hotel вы сможете сменить привычный ритм жизни и зарядиться энергией, посетив SPA-комплекс отеля, включающий в себя различные виды саун (финскую, био-сауну, хаммам, контрастные купели).
Приятным дополнением к празднику души и тела станут спортивные тренировки – занятия йогой, медитацией, стретчинг, пилатес, аэробные тренировки. Меню главного ресторана Supreme предложит сбалансированное питание из свежих органических продуктов, несущих заряд природной энергии и здоровья. А пока гости отеля покоряют снежные вершины или расслабляются в SPA, их дети могут находиться под тщательным присмотром аниматоров отеля. Ежедневно в отеле комплиментарно работает детская комната.
В лобби-баре отеля представлена еда и напитки для здорового перекуса, включая детокс-коктейли и чайную коллекцию ручной сборки. Здесь же гости могут наслаждаться чтением, взяв книгу из собственной библиотеки Green Flow Hotel. Атмосфера уединенности, энергия гор и чистый воздух приведет в полную гармонию ваше физическое и эмоциональное состояние.
В 2018 году Green Flow единственный среди российских отелей стал финалистом престижной международной премии World Ski Awards в номинации «Лучший новый горнолыжный отель в мире».
Специально к предстоящему Дню всех влюблённых в отеле запланирована программа для идеального праздничного вечера вдвоём. В ресторане посетителей ждёт романтический вечер с живой музыкой и праздничное меню «По любви». В Relife Center отеля по случаю праздника подготовлены специальные романтичные Spa-десерты для двоих -– «Манговый поцелуй», «Шоколадное искушение», «Баунти», «Апельсиновый fresh».
И, наконец, всех гостей в честь 14 февраля ресторан отеля угостит новым авторским десертом от шеф-повара ресторана отеля Алексея Салодовникова!
Подробнее о спецпредложении на День Всех Влюбленных читайте здесь.
В лобби-баре отеля представлена еда и напитки для здорового перекуса, включая детокс-коктейли и чайную коллекцию ручной сборки. Здесь же гости могут наслаждаться чтением, взяв книгу из собственной библиотеки Green Flow Hotel. Атмосфера уединенности, энергия гор и чистый воздух приведет в полную гармонию ваше физическое и эмоциональное состояние.
В 2018 году Green Flow единственный среди российских отелей стал финалистом престижной международной премии World Ski Awards в номинации «Лучший новый горнолыжный отель в мире».
Специально к предстоящему Дню всех влюблённых в отеле запланирована программа для идеального праздничного вечера вдвоём. В ресторане посетителей ждёт романтический вечер с живой музыкой и праздничное меню «По любви». В Relife Center отеля по случаю праздника подготовлены специальные романтичные Spa-десерты для двоих -- «Манговый поцелуй», «Шоколадное искушение», «Баунти», «Апельсиновый fresh».
И, наконец, всех гостей в честь 14 февраля ресторан отеля угостит новым авторским десертом от шеф-повара ресторана отеля Алексея Салодовникова!
Подробнее о спецпредложении на День Всех Влюбленных читайте здесь.