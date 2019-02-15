Geox представил весенне-летнюю коллекцию для мужчин
Новое поколение сникеров с повышенным уровнем воздухопроницаемости, элегантная и удобная обувь для офиса, большой выбор casual-моделей и стильная обувь для отдыха — итальянский бренд Geox представил весенне-летнюю коллекцию для мужчин.
Промо
15 февраля 2019 в 18:03
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«Совершенству нет предела» — девиз лаборатории Geox, где специалисты из разных областей ведут непрерывный поиск технологических решений, делающих обувь еще удобнее. Результат этих изысканий в новом сезоне — новая модель сникеров с превосходными дышащими свойствами.
Сникеры Aerantis отличаются уникальной системой вентиляции, которая активируется во время движения. Такой эффект достигается благодаря особой конструкции подошвы — с функциональными отверстиями, создающими воздушные карманы. Во время ходьбы под силой давления отверстия во внутреннем слое подошвы расширяются, и воздух легко циркулирует во всех направлениях. Так предотвращается перегрев и запотевание ног. Более того, ходьба в Aerantis в жаркую погоду обеспечивает ногам приятное чувство прохлады. Модель выполнена из натуральной кожи и замши, представлена в различных цветах: белом, сером, ярко-голубом, темно-синем и др.
GEOX GROUP
Итальянская компания Geox работает в сегменте классической и повседневной обуви для мужчин, женщин и детей, а также занимается производством верхней одежды. Визитная карточка бренда — запатентованные инновационные технологии, обеспечивающие воздухопроницаемость и защиту от влаги обуви и одежды в любых погодных условиях. Все стратегии роста Geox основаны на создании и развитии технологических решений. Инновации компании защищены 35 патентами и 10 патентными заявками.
Geox является одним из крупнейших мировых игроков на международном рынке. 70% доходов приходится на более чем 110 различных зарубежных стран и только 30% — на Италию. Продукция Geox представлена в более чем 10 000 мультибрендовых магазинов и 1095 монобрендовых магазинах по всему миру.
Сникеры Aerantis отличаются уникальной системой вентиляции, которая активируется во время движения. Такой эффект достигается благодаря особой конструкции подошвы — с функциональными отверстиями, создающими воздушные карманы. Во время ходьбы под силой давления отверстия во внутреннем слое подошвы расширяются, и воздух легко циркулирует во всех направлениях. Так предотвращается перегрев и запотевание ног. Более того, ходьба в Aerantis в жаркую погоду обеспечивает ногам приятное чувство прохлады. Модель выполнена из натуральной кожи и замши, представлена в различных цветах: белом, сером, ярко-голубом, темно-синем и др.
GEOX GROUP
Итальянская компания Geox работает в сегменте классической и повседневной обуви для мужчин, женщин и детей, а также занимается производством верхней одежды. Визитная карточка бренда — запатентованные инновационные технологии, обеспечивающие воздухопроницаемость и защиту от влаги обуви и одежды в любых погодных условиях. Все стратегии роста Geox основаны на создании и развитии технологических решений. Инновации компании защищены 35 патентами и 10 патентными заявками.
Geox является одним из крупнейших мировых игроков на международном рынке. 70% доходов приходится на более чем 110 различных зарубежных стран и только 30% — на Италию. Продукция Geox представлена в более чем 10 000 мультибрендовых магазинов и 1095 монобрендовых магазинах по всему миру.