ClarinsMen: новая линия заботы о мужской коже
Стресс, недостаток сна, регулярное бритье, а также агрессивное воздействие окружающей среды подвергают мужскую кожу серьезным испытаниям.
Промо
6 февраля 2019 в 16:10
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В сутках всего 24 часа, и для мужчины это катастрофически мало. В них нужно уместить насыщенный рабочий график, встречи с друзьями, личную жизнь, спорт и другие занятия. И если отдых позволяет восстановить силы организма, то главный атрибут внешности – кожа – остается без помощи и поддержки. Между тем стресс, недостаток сна, регулярное бритье, а также агрессивное воздействие окружающей среды подвергают мужскую кожу серьезным испытаниям и вызывают ее обезвоживание. Кроме того, тестостерон ослабляет ее защитную функцию, что также приводит к чрезмерной потере влаги. Новая линия увлажняющих средств ClarinsMen Hydra Resist Phyto Complex, созданная на основе натуральных растительных экстрактов, решает эти проблемы даже при экстремальных условиях.
Ощущение комфорта подарит интенсивно увлажняющий бальзам для лица Baume Super Hydratant. Увлажняющий гель для лица Gel Super Hydratant отвечает за моментальное ощущение свежести, а лосьон Fluide Super Hydratant SPF20 с легкой текстурой обеспечит защиту от УФ-излучения.
Многократный чемпион мира и Европы по плаванию Камиль Лакур (Camille Lacourt) разделяет требования к качеству и постоянное стремление к совершенству даже в экстремальных условиях, лежащие в основе продукции Clarins. Свидетельством тому служат годы, часы, километры изматывающих тренировок для преодоления себя и достижения наилучшего результата. Clarins с гордостью продолжает это сотрудничество.
Средства ClarinsMen используют лучшее, что дала природа. Органический экстракт каменной розы нейтрализует негативное воздействие тестостерона, помогая коже удерживать воду и укрепляя защитные барьеры, экстракт каланхоэ запускает естественные механизмы увлажнения, а экстракт гимнемы в сочетании с экстрактом зубровки оказывают исключительное тонизирующее действие. Растительный комплекс Anti-Pollution нового поколения защищает кожу от вредного воздействия загрязнений, вызывающих ее преждевременное старение. В его состав входят экстракты уникальных лекарственных растений: бородавника, фурцеллярии и шандры. В результате кожа вновь обретает упругость, ощущение чистоты и комфорта.
Ощущение комфорта подарит интенсивно увлажняющий бальзам для лица Baume Super Hydratant. Увлажняющий гель для лица Gel Super Hydratant отвечает за моментальное ощущение свежести, а лосьон Fluide Super Hydratant SPF20 с легкой текстурой обеспечит защиту от УФ-излучения.
Многократный чемпион мира и Европы по плаванию Камиль Лакур (Camille Lacourt) разделяет требования к качеству и постоянное стремление к совершенству даже в экстремальных условиях, лежащие в основе продукции Clarins. Свидетельством тому служат годы, часы, километры изматывающих тренировок для преодоления себя и достижения наилучшего результата. Clarins с гордостью продолжает это сотрудничество.
«Камиль Лакур – человек, питающий истинную страсть к своему делу и наделенный исключительным командным духом. Я восхищаюсь его решимостью и стремлением постоянно преодолевать собственные границы, чтобы делать то, что кажется невозможным», – Кристиан Куртен-Кларанс.
Средства ClarinsMen используют лучшее, что дала природа. Органический экстракт каменной розы нейтрализует негативное воздействие тестостерона, помогая коже удерживать воду и укрепляя защитные барьеры, экстракт каланхоэ запускает естественные механизмы увлажнения, а экстракт гимнемы в сочетании с экстрактом зубровки оказывают исключительное тонизирующее действие. Растительный комплекс Anti-Pollution нового поколения защищает кожу от вредного воздействия загрязнений, вызывающих ее преждевременное старение. В его состав входят экстракты уникальных лекарственных растений: бородавника, фурцеллярии и шандры. В результате кожа вновь обретает упругость, ощущение чистоты и комфорта.