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  • ClarinsMen: новая линия заботы о мужской коже
    Камиль Лакур, чемпион мира по плаванию
  • ClarinsMen: новая линия заботы о мужской коже
Калейдоскоп

ClarinsMen: новая линия заботы о мужской коже

Стресс, недостаток сна, регулярное бритье, а также агрессивное воздействие окружающей среды подвергают мужскую кожу серьезным испытаниям.
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6 февраля 2019 в 16:10
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В сутках всего 24 часа, и для мужчины это катастрофически мало. В них нужно уместить насыщенный рабочий график, встречи с друзьями, личную жизнь, спорт и другие занятия. И если отдых позволяет восстановить силы организма, то главный атрибут внешности – кожа – остается без помощи и поддержки. Между тем стресс, недостаток сна, регулярное бритье, а также агрессивное воздействие окружающей среды подвергают мужскую кожу серьезным испытаниям и вызывают ее обезвоживание. Кроме того, тестостерон ослабляет ее защитную функцию, что также приводит к чрезмерной потере влаги. Новая линия увлажняющих средств ClarinsMen Hydra Resist Phyto Complex, созданная на основе натуральных растительных экстрактов, решает эти проблемы даже при экстремальных условиях.
  • ClarinsMen: новая линия заботы о мужской коже

Ощущение комфорта подарит интенсивно увлажняющий бальзам для лица Baume Super Hydratant. Увлажняющий гель для лица Gel Super Hydratant отвечает за моментальное ощущение свежести, а лосьон Fluide Super Hydratant SPF20 с легкой текстурой обеспечит защиту от УФ-излучения.

Многократный чемпион мира и Европы по плаванию Камиль Лакур (Camille Lacourt) разделяет требования к качеству и постоянное стремление к совершенству даже в экстремальных условиях, лежащие в основе продукции Clarins. Свидетельством тому служат годы, часы, километры изматывающих тренировок для преодоления себя и достижения наилучшего результата. Clarins с гордостью продолжает это сотрудничество.
«Камиль Лакур – человек, питающий истинную страсть к своему делу и наделенный исключительным командным духом. Я восхищаюсь его решимостью и стремлением постоянно преодолевать собственные границы, чтобы делать то, что кажется невозможным», – Кристиан Куртен-Кларанс. 

Средства ClarinsMen используют лучшее, что дала природа. Органический экстракт каменной розы нейтрализует негативное воздействие тестостерона, помогая коже удерживать воду и укрепляя защитные барьеры, экстракт каланхоэ запускает естественные механизмы увлажнения, а экстракт гимнемы в сочетании с экстрактом зубровки оказывают исключительное тонизирующее действие. Растительный комплекс Anti-Pollution нового поколения защищает кожу от вредного воздействия загрязнений, вызывающих ее преждевременное старение. В его состав входят экстракты уникальных лекарственных растений: бородавника, фурцеллярии и шандры. В результате кожа вновь обретает упругость, ощущение чистоты и комфорта.

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