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  • Ателье цветов: путешествие в мир красоты и гармонии
  • Ателье цветов: путешествие в мир красоты и гармонии
  • Ателье цветов: путешествие в мир красоты и гармонии
  • Ателье цветов: путешествие в мир красоты и гармонии
  • Ателье цветов: путешествие в мир красоты и гармонии
Калейдоскоп

Ателье цветов: путешествие в мир красоты и гармонии

Московское ателье цветов «Зеленая улица» — это творческая мастерская, где каждое изделие является настоящим шедевром.
Промо
6 февраля 2019 в 13:17
Профессиональные флористы ателье цветов «Зеленая улица» своими руками создают уникальные цветочные композиции. Нет похожих букетов: каждый изготавливается индивидуально, согласно пожеланиям заказчика. Ассортимент продукции огромен, и ничто не ограничивает фантазию клиентов.

Можно не просто выбрать любимые цветы, но и указать цветовую гамму букета, его размер, форму и стиль оформления. Из цветов могут быть составлены не только отдельные букеты, но и подарочные корзины, наполнение которых выбирает сам заказчик. Вы можете принести с собой конфеты, шампанское, игрушки, сувениры или открытки – и их элегантно встроят в корзину.

Помимо составления букетов, флористы выполняют элегантное оформление из искусственных цветов и деревьев, умело комбинируя их с композициями из живых растений. А при желании продлить жизнь своего подарка обратите внимание на чудесные композиции из горшечных растений – уже цветущих или только готовых распуститься.
  • Ателье цветов: путешествие в мир красоты и гармонии

В ателье цветов «Зеленая улица» можно прийти лично, а можно оформить заказ через сайт или по телефону. Доставка букетов по Москве в ряде случаев будет бесплатной. Еще одним подарком клиентам станут невысокие цены. Все предложения и выгодные акции представлены в каталоге ателье цветов.

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