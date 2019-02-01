Приложение «Моя Планета» появилось в Google Play и AppStore
АО «Цифровое телевидение» запустило мобильное приложение «Моя Планета», которое предоставляет пользователям доступ к премьерам и библиотеке познавательно-развлекательных каналов ЦТВ.
Партнерский материал
1 февраля 2019 в 16:57
Контент в приложении обновляется еженедельно, в том числе за счет премьерных проектов, произведенных познавательными каналами ЦТВ. Предполагаемый объем обновлений в год — более 200 часов. Премьеры проектов будут публиковаться в HD-качестве до выхода в телеэфире.
В приложении можно будет скачать выбранные циклы фильмов для последующего просмотра офлайн.