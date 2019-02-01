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Калейдоскоп

Приложение «Моя Планета» появилось в Google Play и AppStore

АО «Цифровое телевидение» запустило мобильное приложение «Моя Планета», которое предоставляет пользователям доступ к премьерам и библиотеке познавательно-развлекательных каналов ЦТВ.
Партнерский материал
1 февраля 2019 в 16:57
  • Приложение «Моя Планета» появилось в Google Play и AppStore
Приложение «Моя Планета» предназначено для пользователей мобильных устройств на платформах iOS и Android и содержит программы, созданные для каналов «Моя Планета», «Наука», «Т24» и «Живая планета». На момент запуска в приложении представлены более 1000 фильмов. Это все серии популярных и увлекательных проектов «EXперименты», «Планета вкусов», «Мировой рынок», «Год на орбите», «Люди силы», «Гражданское оружие» и многих других.

Контент в приложении обновляется еженедельно, в том числе за счет премьерных проектов, произведенных познавательными каналами ЦТВ. Предполагаемый объем обновлений в год — более 200 часов. Премьеры проектов будут публиковаться в HD-качестве до выхода в телеэфире.

В приложении можно будет скачать выбранные циклы фильмов для последующего просмотра офлайн.

«Моя Планета» в Google Play

«Моя Планета» в AppStore

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СМИ2
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