Фейерверк вкуса в Kuramathi Maldives
Начало года всегда преподносит сюрпризы! Уже с января на мальдивском курорте можно попробовать новые блюда!
31 января 2019 в 12:39
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Помните маленького шефа Реми из мультфильма «Рататуй»? Он говорил о разнообразиях и сочетаниях вкуса, благодаря которым внутри – настоящее блаженство. Чтобы превратить эту фантазию в реальность, команда поваров из ресторана Duniye на мальдивском курорте Kuramathi разработала новые блюда.
Пример? Пожалуйста: закуска из морепродуктов «Seafood Fantasy». Мидии, гребешок и креветки – и все это в красочном мисо-соусе, так что будет не только вкусно, но и фотогенично. А, как известно, прежде чем попробовать кушанье, мы оцениваем его глазами, поэтому блюда с интересной подачей всегда вкуснее! Гурманам понравится фуа-гра на пару с соусом из тамаринда и лесным орехом. Все это – под аккомпанемент изысканных вин.
Один ужин в ресторане Duniye входит в пакет «Select All Inclusive», по предварительной брони. Чтобы атмосфера была более уединенной и спокойной, в Duniye рады встречать гостей старше 6 лет.
Самое время отправиться в новое гастрономическое путешествие!
Больше узнать о курорте и забронировать номер можно на сайте Kuramathi Maldives!
Пример? Пожалуйста: закуска из морепродуктов «Seafood Fantasy». Мидии, гребешок и креветки – и все это в красочном мисо-соусе, так что будет не только вкусно, но и фотогенично. А, как известно, прежде чем попробовать кушанье, мы оцениваем его глазами, поэтому блюда с интересной подачей всегда вкуснее! Гурманам понравится фуа-гра на пару с соусом из тамаринда и лесным орехом. Все это – под аккомпанемент изысканных вин.
Один ужин в ресторане Duniye входит в пакет «Select All Inclusive», по предварительной брони. Чтобы атмосфера была более уединенной и спокойной, в Duniye рады встречать гостей старше 6 лет.
Самое время отправиться в новое гастрономическое путешествие!
Больше узнать о курорте и забронировать номер можно на сайте Kuramathi Maldives!