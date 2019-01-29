Байкальский ледовый марафон объявил о сотрудничестве с Carl F.Bucherer
Главная миссия марафона, проходящего в рамках зимних игр Winteriad, – охрана чистоты водных ресурсов Байкала. Своими взносами участники соревнования внесут свой вклад в экологическую защиту самого глубокого озера планеты. Кроме того, по инициативе Carl F. Bucherer в Прибайкальском национальном парке будут высажены 250 деревьев.
В этом году забег по льду Байкала стартует 2 марта. В нем, в частности, примут участие 4-кратный IRONMAN Владимир Волошин и Лоран Лекам, вице-президент компании Carl F. Bucherer. Это будет их вторая попытка покорить БЛМ. В 2018 году организаторы были вынуждены приостановить соревнования на 21-м километре вследствие суровых погодных условий: мороза до –31 °C и порывистого ветра скоростью до 108 км/ч. Тогда Лекам и Волошин финишировали с одинаковым результатом, разделив 56-е место.
В 2019 году на Байкальский ледовый марафон поедет и «National Geographic Россия». Смилостивится ли погода над участниками на этот раз и кто финиширует первым – расскажем и покажем на страницах Nat-geo.ru и нашего журнала. Следите за обновлениями!Посмотрите на хронометр, с которым побежит Владимир Волошин.