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  • Байкальский ледовый марафон объявил о сотрудничестве с Carl F. Bucherer
    Фото: PPR/Carl F. Bucherer
  • Байкальский ледовый марафон объявил о сотрудничестве с Carl F. Bucherer
Калейдоскоп

Байкальский ледовый марафон объявил о сотрудничестве с Carl F.Bucherer

В 2019 году часовая мануфактура из Люцерна стала официальным хронометристом соревнований.
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29 января 2019 в 15:42
Байкальский ледовый марафон ежегодно проводится в поселке Листвянка и входит в топ-25 самых сложных дистанций планеты. Участникам необходимо преодолеть 42,2 километра по заснеженной трассе с контрольными точками через каждые 5 километров.

Главная миссия марафона, проходящего в рамках зимних игр Winteriad, – охрана чистоты водных ресурсов Байкала. Своими взносами участники соревнования внесут свой вклад в экологическую защиту самого глубокого озера планеты. Кроме того, по инициативе Carl F. Bucherer в Прибайкальском национальном парке будут высажены 250 деревьев.

В этом году забег по льду Байкала стартует 2 марта. В нем, в частности, примут участие 4-кратный IRONMAN Владимир Волошин и Лоран Лекам, вице-президент компании Carl F. Bucherer. Это будет их вторая попытка покорить БЛМ. В 2018 году организаторы были вынуждены приостановить соревнования на 21-м километре вследствие суровых погодных условий: мороза до –31 °C и порывистого ветра скоростью до 108 км/ч. Тогда Лекам и Волошин финишировали с одинаковым результатом, разделив 56-е место. 

  • Байкальский ледовый марафон объявил о сотрудничестве с Carl F. Bucherer
    Владимир Волошин (слева) и Лоран Лекамп Фото: PPR/Carl F. Bucherer

В 2019 году на Байкальский ледовый марафон поедет и «National Geographic Россия». Смилостивится ли погода над участниками на этот раз и кто финиширует первым – расскажем и покажем на страницах Nat-geo.ru и нашего журнала. Следите за обновлениями!

Посмотрите на хронометр, с которым побежит Владимир Волошин.

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