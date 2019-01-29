Фонд N. Sethia Foundation возрождает искусство
Музей имени Виктории и Альберта в Лондоне является самым крупным музеем декоративно-прикладного искусства и дизайна в мире. В его галереях представлены исторические картины, скульптуры, предметы средневековья, ткани, художественная керамика и другие артефакты. Галерея состоит из двух залов, где хранятся реплики известных произведений искусства, от Давида Микеланджело до гробниц XVI века Питера Вишера в Нюрнберге. Почти все репродукции были сделаны в XIX веке с целью сохранения уникальных творений в случае возможной утраты оригиналов. Зал смогли отреставрировать благодаря активному участию благотворительного фонда N.Sethia Foundation, в состав которого входит британская чайная компания Newby Teas.
N.Sethia Foundation был основан в августе 1995 года. Его благотворительная деятельность охватывает такие направления, как медицинские исследования, образование молодежи, духовная деятельность и индивидуальные мемориальные проекты в память о жене основателя фонда– Читре Сетхии. В известные проекты фонда входят в том числе Центр робототехники и хирургии им. Читры Сетхии при Университетском колледже Лондона и Центр аутизма им.Читры Сетхии в Кембридже.
В знак признательности к фонду и его основателю, галерея стала носить имя Нирмала и Читры Сетхия.
«Мы горды быть частью этого удивительного проекта, который откроет миллионам людей, посещающим музей V&A каждый год, новые уникальные экспонаты», – сказал председатель N. Sethia Group of Companies Нирмал К. Сетхия.
В N.Sethia Foundation также входит британская чайная компания Newby Teas, миссия которой – возрождение искусства чаепития. Так, благодаря Нирмалу Сетхии, была собрана крупнейшая частная коллекция чайного антиквариата The Chitra Collection. На текущий день коллекция насчитывает более 1700 предметов с тысячелетней историей, от пиал династии Сун X века и фарфоровых чайников тонкой работы Сацума до шикарных чайных сервизов Викторианской эпохи и роскошных аксессуаров, созданных уже в XXI веке. Среди экспонатов можно увидеть работы всемирно известных ювелирных домов, таких как Фаберже и Тиффани, а также личные аксессуары для заваривания чая таких великих людей как адмирал Нельсон, Мэри Соамс – дочери Уинстона Черчилля и т. д. В коллекции чайного антиквариата Россия представлена не только работой Карла Фаберже, своё почетное место заняли предметы, созданные Павлом Овчинниковым, Марией Семеновой, Василием Агафоновым и другими российскими мастерами начала XIX – конца XX века.
Коллекция Chitra была создана с целью не только сохранить и возродить многовековое чайное наследие, но и продолжить его. Так, в 2012 году в Италии по эскизам господина Нирмала К. Сетхии была произведена серия роскошных чайников ручной работы из драгоценных металлов и камней. А в 2016 году в Милане, был создан самый дорогой чайник в мире по версии книги рекордов Гиннесса, получивший название «Эгоист» (в чайнике можно заварить чай только на одного человека). Сделанный из золота, чайник украшен более 1500 бриллиантов и рубинов, а роскошная ручка выполнена из бивня мамонта. Его оценочная стоимость составляет 3 миллиона долларов.
Узнать более подробную информацию о коллекции можно на сайте http://www.chitracollection.com
В N.Sethia Foundation также входит британская чайная компания Newby Teas, миссия которой — возрождение искусства чаепития. Так, благодаря Нирмалу Сетхии, была собрана крупнейшая частная коллекция чайного антиквариата The Chitra Collection. На текущий день коллекция насчитывает более 1700 предметов с тысячелетней историей, от пиал династии Сун X века и фарфоровых чайников тонкой работы Сацума до шикарных чайных сервизов Викторианской эпохи и роскошных аксессуаров, созданных уже в XXI веке. Среди экспонатов можно увидеть работы всемирно известных ювелирных домов, таких как Фаберже и Тиффани, а также личные аксессуары для заваривания чая таких великих людей как адмирал Нельсон, Мэри Соамс — дочери Уинстона Черчилля
Коллекция Chitra была создана с целью не только сохранить и возродить многовековое чайное наследие, но и продолжить его. Так, в 2012 году в Италии по эскизам господина Нирмала К. Сетхии была произведена серия роскошных чайников ручной работы из драгоценных металлов и камней. А в 2016 году в Милане, был создан самый дорогой чайник в мире по версии книги рекордов Гиннесса, получивший название «Эгоист» (в чайнике можно заварить чай только на одного человека). Сделанный из золота, чайник украшен более 1500 бриллиантов и рубинов, а роскошная ручка выполнена из бивня мамонта. Его оценочная стоимость составляет 3 миллиона долларов.
Узнать более подробную информацию о коллекции можно на сайте http://www.chitracollection.com