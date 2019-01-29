HP Ink Tank 419: красочные фотографии из любой точки мира
Одним из интереснейших решений этой линейки является МФУ Ink Tank 419, который, помимо печати качественных фото и документов, обладает оригинальным дизайном (сочетает в себе черные и голубые цвета) и управляется с помощью Wi-Fi.
Низкая стоимость печати
Отличительная особенность этого МФУ в том, что он обладает крайне низкой стоимостью печати. Это достигается благодаря СНПЧ (системе непрерывной подачи чернил). В HP Ink Tank 419 нет картриджа, с которым часто ассоциируют обычные принтеры. Он обладает специальными резервуарами, куда нужно заливать краску из бутылочек, с чем может справиться даже ребенок. Запаса чернил, который вы получаете при покупке, хватит, чтобы напечатать до 8000 цветных или до 15 000 черно-белых страниц.
Беспроводная печать через приложение HP Smart
Современная рабочая среда должна иметь подключение к Интернету и поддерживать беспроводную связь. Моделью HP Ink Tank 419 можно управлять с помощью смартфона и планшета – для этого необходимо загрузить бесплатное приложение HP Smart App для Android или iOS. С его помощью пользователи могут печатать фотографии из социальных сетей, облака или своей галереи снимков. Ко всему прочему, можно сканировать изображения и делиться ими с друзьями и коллегами.
Печатайте из любой точки земного шара
Для тех, кто предпочитает печатные снимки электронным вариантам, которые зачастую теряются в большом количестве других фотографий на телефоне, есть очень полезный сервис удаленной печати – HP ePrint. Это значит, что любой снимок или документ можно отправить прямо на принтер по e-mail на печать из любой точки земного шара.
Это оригинальный способ поделиться фотографиями с любимыми людьми, которые в данный момент находятся дома. Также сервис удаленной печати будет полезен для создания готовой стопки красочных воспоминаний, которая будет ожидать вашего возвращения из отпуска. Более того, благодаря экономичности, наличию сканера и удобству использования это устройство отлично подойдет для учеников, преподавателей, предпринимателей и всех тех, кому нужна качественная печать – и в большом количестве.