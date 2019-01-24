Как ŠKODA выручила меня в сложной ситуации: рассказы шкодоводов
Почему «уже» не проблема: в отличие от нашей предыдущей машины, в RAPID используется электронная блокировка дифференциала и система ASR. Это серьезное подспорье при движении по небольшому участку грунтовки – больше никаких пробуксовок. Впрочем, на состояние дороги в целом жаловаться не приходится; более того, после выезда из города примерно полпути можно спокойно провести на круиз-контроле.
Подсчитав, сколько времени мы теперь проводим за городом, пришли к выводу, что некоторые вещи надо перевозить в дом и оставлять там на постоянной основе. Честно говоря, поначалу перспектива меня ужаснула, но все обошлось. Багажник RAPID оказался просто огромным (530 литров!), ни о чем подобном в этом классе я даже не слышала. Кроме сумок, туда поместились два складных велосипеда, микроволновка, две стереоколонки и любимая мужем боксерская груша с перчатками. До сих пор не верится, что нам тогда удалось обойтись одним заходом.
Однако вместимость, проходимость и удобство управления – это еще не все. Однажды, когда поздним воскресным вечером мы возвращались в Москву (а за спиной 12 часов игры в юкигассен, многокилометровых прогулок на лыжах и катаний на квадроциклах), на Киевском шоссе, уставшая, я почувствовала, что приходится подруливать, чтобы удержать машину на прямой.
Спасибо системе распознавания усталости водителя – я тут же услышала сигнал, встряхнулась, вырулила на обочину и усадила за руль мужа. Я, конечно, всегда знала, что автомобиль очень помогает людям, но на этот раз он буквально сохранил нам если не жизнь, то здоровье и нервы. До дома доехали спокойно – и сразу начали строить планы на следующие выходные.
Алексей, 34 года
Мое первое знакомство со ŠKODA SUPERB случилось, когда друг одолжил мне машину. У нас в семье ранее уже был автомобиль премиум-класса иной марки, но тогда я отдал его на диагностику и последующее техническое обслуживание. Без машины нашей семье нельзя – нужно возить детей в школу, а кроме того, я часто езжу в филиал нашей фирмы в Подмосковье.
В назначенный день друг выгнал из гаража свой SUPERB: «Улетаю в командировку на две недели – катайся». Это была любовь с первого взгляда. Машина выглядит строго, но при этом изящно. Внутри же автомобиль оказался по-настоящему роскошным. В салоне можно полноценно проводить время, и двое наших детей оценили это практически сразу – делали там уроки, смотрели кино и даже спали.
Впрочем, оценить SUPERB удалось не только моим детям. Через две недели после начала моей «аренды по дружбе» мне предстояло подписать важный контракт. Генеральный директор компании, с которой мы начинали партнерство, лично прилетал в Москву, но за полтора часа до его прилета в Домодедово мне позвонил наш водитель: на пути из области авария, колоссальная пробка, шансы успеть – минимальны.
В тот момент я находился на Воробьевых горах. Посмотрел на карту, оценил пробки и понял, что при определенной доле везения успею добраться в аэропорт вовремя. Легкость в управлении ŠKODA SUPERB не раз избавляла меня от возможных неприятностей. Автомобиль сам зачастую реагирует лучше водителя, включая тормоза, когда впереди в опасной близости появляется объект, раньше, чем вы сами нажмете на педаль. Ближе к Домодедово я понял, что точно успеваю, включил адаптивный круиз-контроль и, наконец, смог перевести дух.
Мой партнер прибыл минута в минуту. Я встретил его у выхода, не упустив возможности показать трюк, открыв багажник с помощью виртуальной педали (сенсор в нижней части бампера реагирует на легкое движение ноги), усадил в салон, настроил температуру в индивидуальной зоне и отвез в отель.
На следующий день мы подписали контракт на пять лет, а еще через месяц я продал свою машину. После стремительного семейного совета – надо же соблюсти формальности – отправились в салон за ŠKODA SUPERB. Других вариантов просто и быть не могло.
Однако вместимость, проходимость и удобство управления — это еще не все. Однажды, когда поздним воскресным вечером мы возвращались в Москву (а за спиной 12 часов игры в юкигассен, многокилометровых прогулок на лыжах и катаний на квадроциклах), на Киевском шоссе, уставшая, я почувствовала, что приходится подруливать, чтобы удержать машину на прямой.
Спасибо системе распознавания усталости водителя — я тут же услышала сигнал, встряхнулась, вырулила на обочину и усадила за руль мужа. Я, конечно, всегда знала, что автомобиль очень помогает людям, но на этот раз он буквально сохранил нам если не жизнь, то здоровье и нервы. До дома доехали спокойно — и сразу начали строить планы на следующие выходные.
Алексей, 34 года
Мое первое знакомство со ŠKODA SUPERB случилось, когда друг одолжил мне машину. У нас в семье ранее уже был автомобиль премиум-класса иной марки, но тогда я отдал его на диагностику и последующее техническое обслуживание. Без машины нашей семье нельзя — нужно возить детей в школу, а кроме того, я часто езжу в филиал нашей фирмы в Подмосковье.
В назначенный день друг выгнал из гаража свой SUPERB: «Улетаю в командировку на две недели — катайся». Это была любовь с первого взгляда. Машина выглядит строго, но при этом изящно. Внутри же автомобиль оказался по-настоящему роскошным. В салоне можно полноценно проводить время, и двое наших детей оценили это практически сразу — делали там уроки, смотрели кино и даже спали.
Впрочем, оценить SUPERB удалось не только моим детям. Через две недели после начала моей «аренды по дружбе» мне предстояло подписать важный контракт. Генеральный директор компании, с которой мы начинали партнерство, лично прилетал в Москву, но за полтора часа до его прилета в Домодедово мне позвонил наш водитель: на пути из области авария, колоссальная пробка, шансы успеть — минимальны.
В тот момент я находился на Воробьевых горах. Посмотрел на карту, оценил пробки и понял, что при определенной доле везения успею добраться в аэропорт вовремя. Легкость в управлении ŠKODA SUPERB не раз избавляла меня от возможных неприятностей. Автомобиль сам зачастую реагирует лучше водителя, включая тормоза, когда впереди в опасной близости появляется объект, раньше, чем вы сами нажмете на педаль. Ближе к Домодедово я понял, что точно успеваю, включил адаптивный круиз-контроль и, наконец, смог перевести дух.
Мой партнер прибыл минута в минуту. Я встретил его у выхода, не упустив возможности показать трюк, открыв багажник с помощью виртуальной педали (сенсор в нижней части бампера реагирует на легкое движение ноги), усадил в салон, настроил температуру в индивидуальной зоне и отвез в отель.
На следующий день мы подписали контракт на пять лет, а еще через месяц я продал свою машину. После стремительного семейного совета — надо же соблюсти формальности — отправились в салон за ŠKODA SUPERB. Других вариантов просто и быть не могло.