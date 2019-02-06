Ода каолину
Представляем короткометражный фильм, завоевавший множество наград на мировых кинофестивалях.
Промо
6 февраля 2019 в 17:45
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Фильм «Ода каолину» швейцарского бренда для ванных комнат Laufen завоевал ряд престижных наград, в том числе «Серебряный дельфин» Cannes Corporate Awards 2017, Edi.17 и Die Klappe 2018.
Laufen – швейцарский бренд, один из ведущих в мире производителей дизайнерских концепций коллекций ванных комнат. Главная гордость Laufen – глубокое понимание сути керамики, одного из древнейших искусственных материалов, известных человечеству. Уже более 110 лет керамика – важнейший объект разработок и научных изысканий компании.