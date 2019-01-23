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  • Фестиваль икры в «Рыбе Мечты»: что попробовать?
  • Фестиваль икры в «Рыбе Мечты»: что попробовать?
  • Фестиваль икры в «Рыбе Мечты»: что попробовать?
  • Фестиваль икры в «Рыбе Мечты»: что попробовать?
Калейдоскоп

Фестиваль икры в «Рыбе Мечты»: что попробовать?

29 января шеф-повар ресторана Андрей Федосеев представит специальное меню!
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23 января 2019 в 15:24
Икра – едва ли не главный российский деликатес! Воздать ему должное можно будет совсем скоро в московском ресторане «Рыба мечты». К Фестивалю икры шеф-повар Андрей Федосеев включил в особое меню блюда из рыбы, морепродуктов, фруктов и даже мяса! А ключом, который раскрывают их вкус, станут разные виды икры.

Специальный фестивальный сет состоит из шести разных блюд, а в ряду важнейших ингредиентов – икра кеты, палтуса, осетра, щуки и даже вяленая икра камбалы.

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Стартер – бутерброд с осетровой икрой и крабовым маслом, которое в ресторане готовят из хитина камчатского краба. Чтобы усилить вкус икры и масла, в ход идут вяленая устрица, копченая сметана, ржаная крошка и лимонная булочка-бриошь, обжаренная на гриле.

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В качестве холодной закуски подадут тартар из мраморной говядины с маринованным желтком, который готовится при низкой температуре. Еще более необычным это блюдо делают хрустящая гречневая крупа, кресс-горчица, настурция и вяленая икра камбалы.

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За этим последует жаренная на гриле цветная капуста и квашеный корень сельдерея. Крем из цветной капусты и стружка бонито подчеркнут вкус гриля, а щучья икра станет финальным штрихом.

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Еще одна закуска – это дальневосточный гребешок с кремом из топинамбура (также известным как «земляная груша»), зеленым яблоком, бланшированной китайской капустой пак чой, сметаной, ванилью и икрой палтуса.

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Основное блюдо – обжаренная мурманская треска с запеченным в углях картофелем, соусом на основе хитина креветок и краба-биск и икрой кеты.

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А на десерт – мусс из белого шоколада и матча с воздушным и пористым мороженым из сока юзу – японского лимона, напоминающего по вкусу гибрид лимона и мандарина.

Презентация меню состоится 29 января в 20:00.
Узнать все подробности и забронировать столик – на сайте ресторана dreamfish.moscow или по телефону +7 (495) 127-08-88.

Заказать блюда из меню «Фестиваля икры» можно будет в течение двух недель, до 10 февраля включительно.

«Рыба мечты»
Адрес: Ул. Садовническая, 57.

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