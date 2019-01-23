Фестиваль икры в «Рыбе Мечты»: что попробовать?
Специальный фестивальный сет состоит из шести разных блюд, а в ряду важнейших ингредиентов – икра кеты, палтуса, осетра, щуки и даже вяленая икра камбалы.
Стартер – бутерброд с осетровой икрой и крабовым маслом, которое в ресторане готовят из хитина камчатского краба. Чтобы усилить вкус икры и масла, в ход идут вяленая устрица, копченая сметана, ржаная крошка и лимонная булочка-бриошь, обжаренная на гриле.
В качестве холодной закуски подадут тартар из мраморной говядины с маринованным желтком, который готовится при низкой температуре. Еще более необычным это блюдо делают хрустящая гречневая крупа, кресс-горчица, настурция и вяленая икра камбалы.
За этим последует жаренная на гриле цветная капуста и квашеный корень сельдерея. Крем из цветной капусты и стружка бонито подчеркнут вкус гриля, а щучья икра станет финальным штрихом.
Еще одна закуска – это дальневосточный гребешок с кремом из топинамбура (также известным как «земляная груша»), зеленым яблоком, бланшированной китайской капустой пак чой, сметаной, ванилью и икрой палтуса.
Основное блюдо – обжаренная мурманская треска с запеченным в углях картофелем, соусом на основе хитина креветок и краба-биск и икрой кеты.
А на десерт – мусс из белого шоколада и матча с воздушным и пористым мороженым из сока юзу – японского лимона, напоминающего по вкусу гибрид лимона и мандарина.
Презентация меню состоится 29 января в 20:00.
Узнать все подробности и забронировать столик – на сайте ресторана dreamfish.moscow или по телефону +7 (495) 127-08-88.
Заказать блюда из меню «Фестиваля икры» можно будет в течение двух недель, до 10 февраля включительно.
«Рыба мечты»
Адрес: Ул. Садовническая, 57.
Еще одна закуска — это дальневосточный гребешок с кремом из топинамбура (также известным как «земляная груша»), зеленым яблоком, бланшированной китайской капустой пак чой, сметаной, ванилью и икрой палтуса.
Основное блюдо — обжаренная мурманская треска с запеченным в углях картофелем, соусом на основе хитина креветок и краба-биск и икрой кеты.
А на десерт — мусс из белого шоколада и матча с воздушным и пористым мороженым из сока юзу — японского лимона, напоминающего по вкусу гибрид лимона и мандарина.
Презентация меню состоится 29 января в 20:00.
Узнать все подробности и забронировать столик — на сайте ресторана dreamfish.moscow или по телефону
Заказать блюда из меню «Фестиваля икры» можно будет в течение двух недель, до 10 февраля включительно.
«Рыба мечты»
Адрес: Ул. Садовническая, 57.