Russian Music Festival в Абу-Даби: бочка меда и капля дегтя
К сожалению, не обошлось без скандального инцидента. Музыкант Егор Крид, заявленный как участник двух мероприятий Russian Music Festival, отказался выйти на сцену, объяснив свой поступок отсутствием настроения. В результате о разрыве отношений с Кридом заявили представители «Русской Медиагруппы» и МУЗ-ТВ. Григорий Лепс так прокомментировал случившееся: «Если человек не может петь – это одна ситуация, я понимаю... Но не выйти на сцену только потому, что у тебя нет настроения – это совсем другое. Это уже оскорбление людей».
Впрочем, инцидент с Кридом не сказался на успехе всего фестиваля в целом: RMF получил высокую оценку правительства Абу-Даби и журналистов в ОАЭ и России.
Организаторы планируют, что RMF станет ежегодным и оставит за собой право называться самым масштабным русским музыкальным фестивалем за рубежом.
Фестиваль был организован при поддержке «Русской Медиагруппы» и «Русского радио». Генеральный Партнер фестиваля – Abu Dhabi. Ваша удивительная история. @visitabudhabi #inAbuDhabi