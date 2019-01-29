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  • Russian Music Festival в Абу-Даби: бочка меда и капля дегтя
  • Russian Music Festival в Абу-Даби: бочка меда и капля дегтя
  • Russian Music Festival в Абу-Даби: бочка меда и капля дегтя
Калейдоскоп

Russian Music Festival в Абу-Даби: бочка меда и капля дегтя

Самый масштабный фестиваль русской музыки за рубежом Russian Music Festival прошел в Абу-Даби с 31 декабря по 8 января. Концерты проходили в Emirates Palace Hotel, ночном клубе MAD, пляжном клубе Saadiyat Beach Club и на крытой арене Du Forum. Фестиваль посетили более 10 тысяч человек.
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29 января 2019 в 13:09
В фестивале приняли участие более 30 звезд российской эстрады, включая Диму Билана, Полину Гагарину, Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Елку, Леонида Агутина. Ради участия в RMF многие исполнители отменили свои личные планы или прилетели в столицу ОАЭ всего на несколько часов. Одним из самых ярких – во всех смыслах – событий фестиваля стал грандиозный фейерверк из 168 залпов, собравший на набережной несколько тысяч зрителей.

К сожалению, не обошлось без скандального инцидента. Музыкант Егор Крид, заявленный как участник двух мероприятий Russian Music Festival, отказался выйти на сцену, объяснив свой поступок отсутствием настроения. В результате о разрыве отношений с Кридом заявили представители «Русской Медиагруппы» и МУЗ-ТВ. Григорий Лепс так прокомментировал случившееся: «Если человек не может петь – это одна ситуация, я понимаю... Но не выйти на сцену только потому, что у тебя нет настроения – это совсем другое. Это уже оскорбление людей».

Впрочем, инцидент с Кридом не сказался на успехе всего фестиваля в целом: RMF получил высокую оценку правительства Абу-Даби и журналистов в ОАЭ и России.

Организаторы планируют, что RMF станет ежегодным и оставит за собой право называться самым масштабным русским музыкальным фестивалем за рубежом.

  • Russian Music Festival в Абу-Даби: бочка меда и капля дегтя

Фестиваль был организован при поддержке «Русской Медиагруппы» и «Русского радио». Генеральный Партнер фестиваля – Abu Dhabi. Ваша удивительная история. @visitabudhabi #inAbuDhabi


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