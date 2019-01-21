Искусство реновации
Изменения видны уже на входе. Лобби и более-менее весь первый этаж, ранее выполненные в темных и контрастных «клубных» тонах, ушли в сторону белого, светло-золотого и голубого. Решение оказалось исключительно удачным: новая цветовая гамма великолепно коррелирует с пейзажем за огромными окнами, где правят золото солнца и синева водной глади. Дополнительное настроение создают новые арт-инсталляции, передающие движение подводных растений и игру солнечных бликов на поверхности Персидского залива.
Весомую часть первого этажа занимает Kitchen Connection – новинка в ряду ресторанного ряда JBH, рассчитанная в первую очередь на семьи с детьми. В этой огромной зоне, созданной в формате шведского стола и открытой на завтраки, обеды и ужины, постоянно кипит кулинарная жизнь. Не меньше десятка поваров (и это только те, кого видно) в режиме нон-стоп обновляют невообразимое количество блюд из кулинарного арсенала всей планеты. Некоторые деликатесы натурально приходится гуглить – настолько необычные названия там встречаются.
Новым Kitchen Connection дело не ограничивается. Всего в отеле около десятка ресторанов, не считая небольших баров и мини-стоек то тут, то там – от того же лобби до внешнего пространства. У каждого ресторана – свои фишки самого разного толка: например, от стоящих прямо на песке столиков Villa Bеаch, кажется, можно дотянуться рукой до Вurj Al Arаb – возможно, самого узнаваемого отеля планеты, а в Bеаch Combers шеф ходит по залу и лично (!) подбирает гостям блюда – или даже отправляет подчиненных сотворить конкретно вам что-то вне рамок текущих предложений.
JBH всегда слыл семейным отелем, а после реконструкции еще прочнее укрепился в своем статусе. Одну из ключевых ролей в этом играет Wild Wadi Waterpark – гигантский аквапарк, названный в честь древней эрозионной речной долины, у которой он собственно и построен. Если бы не развешанные на каждом углу подробные указатели, среди 50+ горок, бассейнов и водопадов можно было бы легко заблудиться.
Любимый детский аттракцион – душ из гигантской бочки, неумолимо переворачивающейся с высоты примерно восьми метров каждые две минуты. Главный же взрослый хит – Sceirah, обеспечивающий такой приток адреналина, что его не грех сравнить с топовыми экстремальными видами спорта. Вы долго поднимаетесь по лестнице, после чего оказываетесь у одной из двух полупрозрачных вертикальных капсул. Хитро улыбающийся ассистент (он-то знает, что именно сейчас будет) загружает вас внутрь, закрывает дверь – и вы оказываетесь в узком замкнутом пространстве. В динамиках звучит обратный отсчет, за ним следует драматическая пауза, которая по факту длится не более пары секунд, но вам кажется, что целую вечность – и тут под ногами проваливается пол, отправляя вас в путешествие по 120-метровой трубе с пиковой скоростью 80 км/ч.
Доступ в WWW есть у каждого гостя отеля и там можно пропасть на весь день, а то и на несколько; выходя из парка на обед в окружении десятков других семей, мы слушали единый детский хор, на разных языках упрашивающий родителей остаться хотя бы еще на часок.
Вытащив детей из аквапарка, вы прошли лишь один этап игры. Kids Club – еще одна изюминка, появившаяся после реновации отеля – затягивает не хуже WWW. Водная тематика царит и там, но уже в визуальном концепте – оформление Kids Club выполнено в стилистике подводного царства. Пространство рассчитано на детей всех возрастов и темпераментов: одни возятся в игровых зонах, другие скачут по площадкам, кто-то творит в мастерских или готовится к участию в Олимпиадах будущего, а кто-то зависает в детском кинотеатре.
С момента открытия в 1997 году Jumеirah Bеаch Нotеl принял более миллиона гостей со всего света, и этот поток только набирает мощь. Строка «in high demand» (большой спрос) на Booking.com напротив названия отеля прописалась, кажется, на любую дату, поэтому бронировать номер явно стоит заранее. И, возможно, главный совет: обзаведитесь картой памяти повнушительнее – есть немалая вероятность того, что просто стоя у окна номера, вы сделаете больше фотографий, чем изначально планировали за всю поездку.
www.jumеirаh.com/jumеirаhbеаchhоtеl
Новым Kitchen Connection дело не ограничивается. Всего в отеле около десятка ресторанов, не считая небольших баров и мини-стоек то тут, то там — от того же лобби до внешнего пространства. У каждого ресторана — свои фишки самого разного толка: например, от стоящих прямо на песке столиков Villa Bеаch, кажется, можно дотянуться рукой до Вurj Al Arаb — возможно, самого узнаваемого отеля планеты, а в Bеаch Combers шеф ходит по залу и лично (!) подбирает гостям блюда — или даже отправляет подчиненных сотворить конкретно вам что-то вне рамок текущих предложений.
JBH всегда слыл семейным отелем, а после реконструкции еще прочнее укрепился в своем статусе. Одну из ключевых ролей в этом играет Wild Wadi Waterpark — гигантский аквапарк, названный в честь древней эрозионной речной долины, у которой он собственно и построен. Если бы не развешанные на каждом углу подробные указатели, среди 50+ горок, бассейнов и водопадов можно было бы легко заблудиться.
Любимый детский аттракцион — душ из гигантской бочки, неумолимо переворачивающейся с высоты примерно восьми метров каждые две минуты. Главный же взрослый хит — Sceirah, обеспечивающий такой приток адреналина, что его не грех сравнить с топовыми экстремальными видами спорта. Вы долго поднимаетесь по лестнице, после чего оказываетесь у одной из двух полупрозрачных вертикальных капсул. Хитро улыбающийся ассистент (он-то знает, что именно сейчас будет) загружает вас внутрь, закрывает дверь — и вы оказываетесь в узком замкнутом пространстве. В динамиках звучит обратный отсчет, за ним следует драматическая пауза, которая по факту длится не более пары секунд, но вам кажется, что целую вечность — и тут под ногами проваливается пол, отправляя вас в путешествие по 120-метровой трубе с пиковой скоростью 80 км/ч.
Доступ в WWW есть у каждого гостя отеля и там можно пропасть на весь день, а то и на несколько; выходя из парка на обед в окружении десятков других семей, мы слушали единый детский хор, на разных языках упрашивающий родителей остаться хотя бы еще на часок.
Вытащив детей из аквапарка, вы прошли лишь один этап игры. Kids Club — еще одна изюминка, появившаяся после реновации отеля — затягивает не хуже WWW. Водная тематика царит и там, но уже в визуальном концепте — оформление Kids Club выполнено в стилистике подводного царства. Пространство рассчитано на детей всех возрастов и темпераментов: одни возятся в игровых зонах, другие скачут по площадкам, кто-то творит в мастерских или готовится к участию в Олимпиадах будущего, а кто-то зависает в детском кинотеатре.
С момента открытия в 1997 году Jumеirah Bеаch Нotеl принял более миллиона гостей со всего света, и этот поток только набирает мощь. Строка «in high demand» (большой спрос) на Booking.com напротив названия отеля прописалась, кажется, на любую дату, поэтому бронировать номер явно стоит заранее. И, возможно, главный совет: обзаведитесь картой памяти повнушительнее — есть немалая вероятность того, что просто стоя у окна номера, вы сделаете больше фотографий, чем изначально планировали за всю поездку.
www.jumеirаh.com/jumеirаhbеаchhоtеl