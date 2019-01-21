Узбекистан в кадре: страна мечетей и базаров
Из всех стран Средней Азии Узбекистан — едва ли не самая привлекательная цель для нашего путешественника. Древние памятники здесь дышат величием, базары по-азиатски щедры, а народ гостеприимен.
National Geographic Россия
21 января 2019 в 18:55
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Танцы в пустынеДвугорбый верблюд — бактриан — издавна является важным домашним животным во многих районах Азии. Домашний двугорбый верблюд встречается преимущественно в степных и полупустынных районах восточной части Центральной и Средней Азии, Монголии и соседних территорий России и Китая. Фото: Эрнест Куртвелиев
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Богатство УзбекистанаСамарканд, Регистан Фото: Александр Сафронов
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ХиваОкружённый мощными стенами исторический внутренний город Хивы — жемчужина Хорезмского оазиса — объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Фото: Каримов Жахонгир
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Озеро Урунгач зимойОзеро Урунгач расположено на южных склонах Угамского хребта Западного Тянь-Шаня, в Угам-Чаткальском Национальном Парке Узбекистана. Фото: Eugene SnoOff
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Вечер на площади РегистанМедресе Улугбека — мусульманское духовно-просветительское, образовательное и культовое сооружение XV века в Самарканде. Старейшее медресе архитектурного ансамбля площади Регистан, возведённое правителем государства Тимуридов и учёным-астрономом Улугбеком. Вместе с медресе Шердор и Тилля-Кари образует целостный архитектурный ансамбль. Фото: Александр Кузнецов
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Покой СамаркандаМавзолейный комплекс Шахи Зинда Фото: Сарбаев Рашит
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Там, где растут дыниДыни Узбекистана — одни из лучших в мире. Дыни богаты глюкозой, витаминами, повышающими жизненный тонус человека. Дыни употребляют в свежем виде, из них варят варенье, летом сушат мякоть. Фото: Эрнест Куртвелиев