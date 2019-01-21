Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
Калейдоскоп

Узбекистан в кадре: страна мечетей и базаров

Из всех стран Средней Азии Узбекистан — едва ли не самая привлекательная цель для нашего путешественника. Древние памятники здесь дышат величием, базары по-азиатски щедры, а народ гостеприимен.
National Geographic Россия
21 января 2019 в 18:55
5
  • Узбекистан, Ферганская долина
    Узбекистан, Ферганская долина
    Холодное утро собрало с полей водяную пыль, скрыв от взора подножия гор. Фото: Dan & Arina
Когда–то сюда стекались караваны, груженные сокровищами Поднебесной: шелком, фарфором, чаем и пряностями. Богатые города, похожие на забытые в степи жемчужные зерна, сулили усталым купцам прохладу и отдых. Они и поныне манят к себе путников и фотографов. Делимся с вами подборкой лучших фотографий с нашего фотохостинга, сделанных в Узбекистане. 

  • Танцы в пустыне
    Двугорбый верблюд — бактриан — издавна является важным домашним животным во многих районах Азии. Домашний двугорбый верблюд встречается преимущественно в степных и полупустынных районах восточной части Центральной и Средней Азии, Монголии и соседних территорий России и Китая. Фото: Эрнест Куртвелиев
  • Богатство Узбекистана
    Самарканд, Регистан Фото: Александр Сафронов
  • Хива
    Окружённый мощными стенами исторический внутренний город Хивы — жемчужина Хорезмского оазиса — объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Фото: Каримов Жахонгир
  • Озеро Урунгач зимой
    Озеро Урунгач расположено на южных склонах Угамского хребта Западного Тянь-Шаня, в Угам-Чаткальском Национальном Парке Узбекистана. Фото: Eugene SnoOff
  • Вечер на площади Регистан
    Медресе Улугбека — мусульманское духовно-просветительское, образовательное и культовое сооружение XV века в Самарканде. Старейшее медресе архитектурного ансамбля площади Регистан, возведённое правителем государства Тимуридов и учёным-астрономом Улугбеком. Вместе с медресе Шердор и Тилля-Кари образует целостный архитектурный ансамбль. Фото: Александр Кузнецов
  • Покой Самарканда
    Мавзолейный комплекс Шахи Зинда Фото: Сарбаев Рашит
  • Там, где растут дыни
    Дыни Узбекистана — одни из лучших в мире. Дыни богаты глюкозой, витаминами, повышающими жизненный тонус человека. Дыни употребляют в свежем виде, из них варят варенье, летом сушат мякоть. Фото: Эрнест Куртвелиев

Тоже интересно

В Узбекистане ввели единую туристическую визу

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Самые милые животные в России: от них в восторге весь мир
Самые милые животные в России: от них в восторге весь мир
Тоже интересно
Путешествие во времени. Как проходил фототур по жемчужинам Шелкового пути Узбекистана
Путешествие во времени. Как проходил фототур по жемчужинам Шелкового пути Узбекистана
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно