Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • «Калашников» выпустил новую коллекцию одежды
  • «Калашников» выпустил новую коллекцию одежды
  • «Калашников» выпустил новую коллекцию одежды
  • «Калашников» выпустил новую коллекцию одежды
  • «Калашников» выпустил новую коллекцию одежды
  • «Калашников» выпустил новую коллекцию одежды
Калейдоскоп

«Калашников» выпустил новую коллекцию одежды

Первая коллекция технологичной одежды под брендом «Калашников»
Промо
18 февраля 2019 в 13:26
Одежда «Калашников» – современная функциональная одежда для жителей мегаполиса, воплотившая в себе лучшие идеи из мира спортивной и туристической одежды, а также профессиональной военной экипировки. Премьерная коллекция включает в себя базовые предметы, необходимые в гардеробе современного мужчины: поло, худи, ветровки, непромокаемые куртки и джинсы.

В основе идеологии коллекции – технологии и новые возможности, которые открывает использование передовых текстильных материалов и современных методов производства одежды.  В изделиях «Калашников» используются технологичные ткани и фурнитура высшего уровня качества, разработанные ведущими международными производителями. Эти материалы обеспечивают гарантированную функциональность и долговечность изделий.

Эстетика коллекции базируется на лаконичном стиле «хай-тек». Функция одежды здесь определяет ее форму, биомеханика движения – крой и параметры эластичности, функциональность – фактуры тканей и оттенки. Ключевыми цветами являются бордовый «каберне», темно-серый, темно-синий и хаки. Это традиционные для мужского гардероба оттенки, прекрасно сочетающиеся между собой.


Все изделия выпущены ограниченным тиражом не более 300 единиц.

В декабре в продажу поступил новогодний выход – поло, свитера, джинсы, флиски, а в феврале линейка будет расширена мембранными куртками, софтшеллами и брюками.

Коллекция «Калашников» будет развиваться – в 2019 году в продажу поступят не только базовые изделия из коллекции «Система Одежды», но и утепленные куртки, включая куртки-парки, разработанный совместно с командой исследователей Арктики.

ГРУППА 99

Коллекция «Калашников» разработана специалистами ООО Группа 99, российской компанией, входящей в концерн «Калашников».  «Группа 99» занимается разработкой и поставками профессиональной военной экипировки в российские специальные подразделения с 2012 года, а также предлагает комплексные решения в области одежды, транспортных систем и средств индивидуальной бронезащиты. 

А НЕ ДОРОГОВАТО ЛИ?

Все изделия разработаны специалистами группы 99, что говорит об особом качестве продукции.  Одежда произведена из импортных материалов от лучших производителей в своем сегменте. В изделиях используются импортные компоненты, но все вещи произведены в России. Аналогичные изделия у западных конкурентов, произведенные из таких же материалов стоят дороже.


Хочу посмотреть каталог

Тоже интересно

35 000 000 рублей за поездку по России и другие самые дорогие туры 2018 года

Обсудить
СМИ2
Возле Венеры обнаружен удивительный объект (фото)
Возле Венеры обнаружен удивительный объект (фото)
Тоже интересно
Ядовитый покров. Почему туристическая одежда может быть опасна
Ядовитый покров. Почему туристическая одежда может быть опасна
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно