«Калашников» выпустил новую коллекцию одежды
В основе идеологии коллекции – технологии и новые возможности, которые открывает использование передовых текстильных материалов и современных методов производства одежды. В изделиях «Калашников» используются технологичные ткани и фурнитура высшего уровня качества, разработанные ведущими международными производителями. Эти материалы обеспечивают гарантированную функциональность и долговечность изделий.
Эстетика коллекции базируется на лаконичном стиле «хай-тек». Функция одежды здесь определяет ее форму, биомеханика движения – крой и параметры эластичности, функциональность – фактуры тканей и оттенки. Ключевыми цветами являются бордовый «каберне», темно-серый, темно-синий и хаки. Это традиционные для мужского гардероба оттенки, прекрасно сочетающиеся между собой.
Все изделия выпущены ограниченным тиражом не более 300 единиц.
В декабре в продажу поступил новогодний выход – поло, свитера, джинсы, флиски, а в феврале линейка будет расширена мембранными куртками, софтшеллами и брюками.
Коллекция «Калашников» будет развиваться – в 2019 году в продажу поступят не только базовые изделия из коллекции «Система Одежды», но и утепленные куртки, включая куртки-парки, разработанный совместно с командой исследователей Арктики.
ГРУППА 99
Коллекция «Калашников» разработана специалистами ООО Группа 99, российской компанией, входящей в концерн «Калашников». «Группа 99» занимается разработкой и поставками профессиональной военной экипировки в российские специальные подразделения с 2012 года, а также предлагает комплексные решения в области одежды, транспортных систем и средств индивидуальной бронезащиты.
А НЕ ДОРОГОВАТО ЛИ?
Все изделия разработаны специалистами группы 99, что говорит об особом качестве продукции. Одежда произведена из импортных материалов от лучших производителей в своем сегменте. В изделиях используются импортные компоненты, но все вещи произведены в России. Аналогичные изделия у западных конкурентов, произведенные из таких же материалов стоят дороже.