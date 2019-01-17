6 самых распространенных привычек, которые вредят нашим зубам
Чистить зубы сразу после еды
Продукты с повышенной кислотностью, например, свежие фрукты и фреши, вызывают поверхностную деминерализацию эмали (то самое чувство «оскомины»), поэтому абразивное воздействие на нее зубной щеткой и пастой непосредственно после еды может способствовать эрозии. Для естественного восстановления минерального состава эмали требуется не менее 30-40 минут. Сюда же относится привычка чистить зубы после каждого приема пищи. Чистить зубы рекомендуется два раза в день — утром и вечером, по две минуты. Если на то нет особых показаний, делать это чаще не нужно: слишком усердствуя с чисткой, вы рискуете повредить эмаль и десны.
Чрезмерная антисептическая обработка полости рта
Это прямой путь к дисбактериозу. Различные ополаскиватели, содержащие в составе антисептические средства, хороши в меру. Слишком частое их использование нарушает баланс микрофлоры полости рта, что приводит к появлению неприятного запаха, ослаблению сопротивляемости десны, появлению нехарактерного налета на поверхности зубов. Для безопасного профилактического использования применяйте ополаскиватели с натуральными органическими компонентами, без содержания алкоголя, не более одного раза в день с паузами на месяц.
Длительное использование отбеливающих или высокоабразивных зубных паст
В погоне за белизной люди забывают о негативном влиянии подобных средств гигиены на поверхность эмали зубов. Первым симптомом является повышенная чувствительность на низкую температуру. Истончение эмали приводит к повышению риска возникновения кариеса. Для поддержания естественной белизны зубов я рекомендую использовать современные зубные щетки с 3D-технологией, например, Oral-B Genius. В отличие от абразивных частиц в составе пасты, они не царапают эмаль и не раздражают десны. Разные комбинации режимов и насадок при грамотном использовании дают потрясающий результат. Например, можно чередовать режим отбеливания со специальной отбеливающей насадкой с режимом ежедневной или бережной чистки с насадкой для чувствительных зубов.
Избыточное давление на зубную щетку
За 10 лет это может привести к серьезным необратимым последствиям. Рецессия, клиновидные дефекты, повышенная чувствительность и другие патологии возникают на фоне данной механики. Здесь вам придут на помощь знания о том, как выбрать зубную щетку. А выбирать лучше модели с 3D-технологией последнего поколения. Они оснащены датчиком давления, который подает сигнал, если вы нажимаете слишком сильно, функцией определения зоны чистки, которая контролирует, чтобы вы почистили все зубы равномерно, и новейшей технологией защиты десен. Жевательная резинка. Казалось бы, милая, безобидная, вкусная, полезная. Но только в очень ограниченных количествах. Чтобы освежить дыхание, вы можете использовать ее после каждого приема пищи буквально пару минут. А вот если жевать ее слишком долго и часто, возникает совершенно обратный эффект. На жвачке, которую мы жуем дольше 5-7 минут, начинают множиться бактерии, мы пережевываем их снова и снова, создавая микс микрофлоры межзубных промежутков, зубодесневой борозды и других участков полости рта. В результате — неприятный запах изо рта, нарушения работы ЖКТ и височно-нижнечелюстного сустава, перегрузка связок жевательных зубов.
Использование зубочисток является одной из самых вредных привычек, связанных с гигиеной полости рта. Попытка достать застрявшую еду зубочисткой в большинстве случаев приводит к травмам десны, провоцируя развитие хронического гингивита, пародонтита и образование зубодесневых карманов. От зубочисток стоит отказаться в принципе.
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В погоне за белизной люди забывают о негативном влиянии подобных средств гигиены на поверхность эмали зубов. Первым симптомом является повышенная чувствительность на низкую температуру. Истончение эмали приводит к повышению риска возникновения кариеса. Для поддержания естественной белизны зубов я рекомендую использовать современные зубные щетки с 3D-технологией, например, Oral-B Genius. В отличие от абразивных частиц в составе пасты, они не царапают эмаль и не раздражают десны. Разные комбинации режимов и насадок при грамотном использовании дают потрясающий результат. Например, можно чередовать режим отбеливания со специальной отбеливающей насадкой с режимом ежедневной или бережной чистки с насадкой для чувствительных зубов.
Избыточное давление на зубную щетку
За 10 лет это может привести к серьезным необратимым последствиям. Рецессия, клиновидные дефекты, повышенная чувствительность и другие патологии возникают на фоне данной механики. Здесь вам придут на помощь знания о том, как выбрать зубную щетку. А выбирать лучше модели с 3D-технологией последнего поколения. Они оснащены датчиком давления, который подает сигнал, если вы нажимаете слишком сильно, функцией определения зоны чистки, которая контролирует, чтобы вы почистили все зубы равномерно, и новейшей технологией защиты десен. Жевательная резинка. Казалось бы, милая, безобидная, вкусная, полезная. Но только в очень ограниченных количествах. Чтобы освежить дыхание, вы можете использовать ее после каждого приема пищи буквально пару минут. А вот если жевать ее слишком долго и часто, возникает совершенно обратный эффект. На жвачке, которую мы жуем дольше 5−7 минут, начинают множиться бактерии, мы пережевываем их снова и снова, создавая микс микрофлоры межзубных промежутков, зубодесневой борозды и других участков полости рта. В результате — неприятный запах изо рта, нарушения работы ЖКТ и височно-нижнечелюстного сустава, перегрузка связок жевательных зубов.
Использование зубочисток является одной из самых вредных привычек, связанных с гигиеной полости рта. Попытка достать застрявшую еду зубочисткой в большинстве случаев приводит к травмам десны, провоцируя развитие хронического гингивита, пародонтита и образование зубодесневых карманов. От зубочисток стоит отказаться в принципе.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» — присоединяйтесь!