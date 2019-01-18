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  • Где остановиться в Будапеште: Palazzo Zichy
  • Где остановиться в Будапеште: Palazzo Zichy
  • Где остановиться в Будапеште: Palazzo Zichy
  • Где остановиться в Будапеште: Palazzo Zichy
  • Где остановиться в Будапеште: Palazzo Zichy
  • Где остановиться в Будапеште: Palazzo Zichy
  • Где остановиться в Будапеште: Palazzo Zichy
Калейдоскоп

Где остановиться в Будапеште: Palazzo Zichy

Когда-то здесь жила венгерская знать — теперь ваша очередь.
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18 января 2019 в 14:40
В 1899 году граф Нандор Зичи построил в Будапеште особняк, ставший его резиденцией. Место было выбрано не случайно: оно находится в самом центре города, посреди Дворцового квартала, одного из знаковых районов венгерской столицы. С тех пор прошло больше века, но грандиозное здание по-прежнему привлекает взгляды жителей Будапешта и сотен тысяч туристов – только уже в качестве Palazzo Zichy.

Этот элегантный бутиковый отель славен не только богатой историей своего здания, но и нестандартными дизайнерскими решениями. Если фасад и сами номера выполнены в стиле необарокко, для которого характерно многообразие декора и богатое убранство, то, например, зона для завтрака выполнена в стиле минималистичного атриума со стеклянной крышей.

Palazzo Zichy – настоящий универсал, рассчитанный как на индивидуальных туристов, так и на корпоративные мероприятия – два полностью оборудованных конференц-зала и директорский вип-зал тому в подтверждение.

Кондиционер, телевизорами с ЖК-дисплеем, Blue-Ray-плеер, минибар, сейф, вай-фай – обязательные атрибуты всех номеров. 

В лаунж-баре с пяти вечера до часа ночи всем гостям бесплатно и безлимитно наливают чай, кофе и минеральную воду, в классическом баре ждут отличные коктейли, а тех, кому требуется перезагрузка, ждут в сауне и оформленном по последнему слову техники фитнес-зале.

Посмотреть номера и узнать свободные для бронирования даты можно на официальном сайте Palazzo Zichy.
  • Где остановиться в Будапеште: Palazzo Zichy

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