Где остановиться в Будапеште: Palazzo Zichy
Когда-то здесь жила венгерская знать — теперь ваша очередь.
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18 января 2019 в 14:40
В 1899 году граф Нандор Зичи построил в Будапеште особняк, ставший его резиденцией. Место было выбрано не случайно: оно находится в самом центре города, посреди Дворцового квартала, одного из знаковых районов венгерской столицы. С тех пор прошло больше века, но грандиозное здание по-прежнему привлекает взгляды жителей Будапешта и сотен тысяч туристов – только уже в качестве Palazzo Zichy.
Кондиционер, телевизорами с ЖК-дисплеем, Blue-Ray-плеер, минибар, сейф, вай-фай – обязательные атрибуты всех номеров.
официальном сайте Palazzo Zichy.