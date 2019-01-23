Опера в Херсонесе, горные тропы и винный туризм: интервью с губернатором Севастополя
Севастополь давно перерос рамки исключительно военно-морской базы и оборонительного форпоста России на Черном море, хотя события двух оборон города XIX и XX веков по-прежнему привлекают к нам сотни тысяч туристов, в том числе зарубежных. Чтобы подчеркнуть значимость исторического и патриотического направлений туризма, достаточно назвать количество посетителей «Панорамы» и других объектов показа одного только Музея героической обороны и освобождения Севастополя – это свыше миллиона человек за прошлый год!
Но мы ставим и новые задачи. Во-первых, это диверсификация туристических направлений: экологический туризм в уникальных по красоте горнолесных массивах, простирающихся над морем, эногастрономический туризм, благо виноградарство и виноделие у нас известны со времён античности, яхтенный, событийный, религиозно-духовный, охотничий туризм, а в перспективе – медицинский и другие направления. Уже сейчас успешно реализуется проект пешеходных маршрутов «Большая севастопольская тропа». При поддержке Правительства Москвы в сентябре-октябре прошедшего года прошли несколько ярких фестивалей: горного туризма, молодого вина, экстремальных видов спорта у озера близ горы Гасфорта. Эти события запланированы и на ближайшие три года.
Во-вторых, мы серьезно укрепляем туристическую инфраструктуру. Ряд крупнейших проектов уже осуществляется, в том числе создание международного туристического центра в Балаклаве, строительство большого комплекса на мысе Хрустальном с оперным театром, двумя музеями и другими объектами, духовно-просветительского центра в Херсонесе Таврическом. Все эти проекты ведутся по поручению и при личном контроле Президента России Владимира Владимировича Путина. И это далеко не всё – мы качественно обновляем и будем и далее модернизировать пляжи как непосредственно в городской черте, так и в пригородных зонах, благоустраиваем общественные пространства у наших центров туристического притяжения: Свято-Климентовского монастыря в Инкермане, Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент, Владимирского Собора – усыпальницы адмиралов, реконструируем городские парки и скверы. Мы придаем большое значение созданию современной системы подготовки кадров для туризма и гостиничного хозяйства, для чего открываем профильные кафедры в вузах города. В-третьих, мы видим перспективу в увеличении сроков туристического сезона. Это достигается, прежде всего, за счет событийных мероприятий.
С учетом более чем 20-процентного прироста турпотока в Севастополь за 2018 г. и примерно такого же показателя роста налоговых поступлений, поставленная задача туристическую сферу сделать одним из приоритетных направлений развития Севастополя планомерно решается. Возможно, нам не стоит гнаться за элитным туризмом Испании или Франции, но, поверьте, уже через 2–3 года вы будете свидетелями значительных позитивных изменений. Пожалуй, приведу еще один показатель: по рейтингу авторитетнейшей Национальной ассоциации специалистов событийного туризма за 2018 г. Севастополь вошел в «Золотую лигу» российского туризма, заняв 11-е место – сравните с 45-м в 2017 году.
Город предлагает новые культурные и туристические проекты: «Опера в Херсонесе», «Военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах» и др. Как пришла идея о таких событиях?
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» еще со времен СССР проводил в сохранившемся античном театре постановки местных и гастрольных театров. «Опера» – развитие темы. Это современный международный проект с отличным акустическим и световым обеспечением. Он вызвал неподдельный интерес у жителей и гостей города. Достаточно упомянуть, что оперные представления в Херсонесе дважды посетил Президент России Владимир Владимирович Путин, среди гостей были и Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, и Председатель Совета Федерации РФ Валентина Ивановна Матвиенко. Будем проводить этот фестиваль и далее.
«Парк живой истории» на Федюхиных высотах, который сейчас ежегодно собирает 50–70 тысяч туристов, проект парка «Патриот» Министерства обороны РФ, музыкальный фестиваль ZB Fest агрофирмы «Золотая балка», крупные детские слеты «Артека» на 4 тысячи школьников и студенческие турслеты в урочище «Торопова дача», фестиваль байк-шоу «Ночных волков» со 100-тысячной аудиторией, новый проект «Терруар – винная дорога», а также планируемый маршрут «Путь на пользу», посвященный путешествию Екатерины II в Севастополь в 1787 году в сопровождении Императора Священной Римской империи, послов Великобритании, Франции, Австрии и многие другие проекты, которые сейчас уже действуют или в процессе разработки, – каждый имеет своего автора и своих исполнителей. Совершенно объективно то, что появлению этих проектов и маршрутов способствует богатейшее историческое, культурное и природное наследие Севастополя.
У города есть 10–12 знаковых ежегодных событий, мы будем развивать площадки их проведения, обустраивать инфраструктуру. Сейчас разрабатываем концепцию территории под горой Гасфорта, где будет спортивный парк с соблюдением всех экологических требований. Только на обустройство этого парка, по предварительным оценкам, понадобится порядка полутора-двух миллиардов рублей. На создание международного туристического центра в Балаклаве потребуется порядка 6,5 миллиарда рублей, которые уже заложены в рамках Федеральной целевой программы. Мы также ищем соинвесторов для реализации этих и других проектов.
Совсем недавно в Севастополе открылась «Виа феррата». Расскажите, что это такое?
В переводе с итальянского «Виа феррата» значит «дорога из железа». В туризме, точнее, на горных туристских тропах это специально оборудованный стальным канатом или цепью, стальными скобами, рифлеными упорами для ног, металлическими лестницами скальный участок. Мы оборудовали «Виа феррата» на горном маршруте над севастопольским участком Южного берега Крыма: на скальном гребне от вершины Деликли-Бурун до Ильяс-Кая. Первая часть маршрута – попроще, вторая – 80-метровый вертикальный подъем – сложнее. Но для прохождения не требуются навыки скалолазания. Пользование маршрутом бесплатное. Все материалы подробно отображены на сайте «Большой севастопольской тропы».
Дмитрий Владимирович! А сами забирались?
Да! Получил огромное удовольствие и могу рекомендовать всем без исключения любителям нашей природы. Великолепные виды с гор на море, бодрое настроение, здоровье. Так что приезжайте!
Центр развития туризма» в Севастополе
«Центр развития туризма» создан для помощи туристам в организации путешествий по уникальным маршрутам для самых ярких впечатлений от Севастополя. Задать любые вопросы, связанные с отдыхом и посещением Севастополя, получить исчерпывающую информацию о достопримечательностях, маршрутах, экскурсиях, фестивалях, выставках и концертах, можно по телефону Центра: + 7 (978) 907 9670, турпортал – https://sevastravel.ru и непосредственно в Управлении развития туристической индустрии городского правительства: +78692 543609, +78692 546022.
Гостей города также ждут в Туристско-информационных центрах, расположенных по адресам:
• г. Севастополь, ул. Большая Морская 22, офис ТИЦ;
• г. Севастополь, наб. Корнилова, д. 2 офис ТИЦ;
• г. Севастополь, Балаклава, ул. Назукина 29, офис ТИЦ;
• г. Севастополь, Любимовка, Качинское шоссе (ост. Софьи Перовской), офис ТИЦ.
Во-вторых, мы серьезно укрепляем туристическую инфраструктуру. Ряд крупнейших проектов уже осуществляется, в том числе создание международного туристического центра в Балаклаве, строительство большого комплекса на мысе Хрустальном с оперным театром, двумя музеями и другими объектами, духовно-просветительского центра в Херсонесе Таврическом. Все эти проекты ведутся по поручению и при личном контроле Президента России Владимира Владимировича Путина. И это далеко не всё — мы качественно обновляем и будем и далее модернизировать пляжи как непосредственно в городской черте, так и в пригородных зонах, благоустраиваем общественные пространства у наших центров туристического притяжения: Свято-Климентовского монастыря в Инкермане, Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент, Владимирского Собора — усыпальницы адмиралов, реконструируем городские парки и скверы. Мы придаем большое значение созданию современной системы подготовки кадров для туризма и гостиничного хозяйства, для чего открываем профильные кафедры в вузах города. В-третьих, мы видим перспективу в увеличении сроков туристического сезона. Это достигается, прежде всего, за счет событийных мероприятий.
С учетом более чем 20-процентного прироста турпотока в Севастополь за 2018 г. и примерно такого же показателя роста налоговых поступлений, поставленная задача туристическую сферу сделать одним из приоритетных направлений развития Севастополя планомерно решается. Возможно, нам не стоит гнаться за элитным туризмом Испании или Франции, но, поверьте, уже через 2−3 года вы будете свидетелями значительных позитивных изменений. Пожалуй, приведу еще один показатель: по рейтингу авторитетнейшей Национальной ассоциации специалистов событийного туризма за 2018 г. Севастополь вошел в «Золотую лигу» российского туризма, заняв 11-е место — сравните с 45-м в 2017 году.
Город предлагает новые культурные и туристические проекты: «Опера в Херсонесе», «Военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах» и др. Как пришла идея о таких событиях?
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» еще со времен СССР проводил в сохранившемся античном театре постановки местных и гастрольных театров. «Опера» — развитие темы. Это современный международный проект с отличным акустическим и световым обеспечением. Он вызвал неподдельный интерес у жителей и гостей города. Достаточно упомянуть, что оперные представления в Херсонесе дважды посетил Президент России Владимир Владимирович Путин, среди гостей были и Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, и Председатель Совета Федерации РФ Валентина Ивановна Матвиенко. Будем проводить этот фестиваль и далее.
«Парк живой истории» на Федюхиных высотах, который сейчас ежегодно собирает 50−70 тысяч туристов, проект парка «Патриот» Министерства обороны РФ, музыкальный фестиваль ZB Fest агрофирмы «Золотая балка», крупные детские слеты «Артека» на 4 тысячи школьников и студенческие турслеты в урочище «Торопова дача», фестиваль байк-шоу «Ночных волков» со 100-тысячной аудиторией, новый проект «Терруар — винная дорога», а также планируемый маршрут «Путь на пользу», посвященный путешествию Екатерины II в Севастополь в 1787 году в сопровождении Императора Священной Римской империи, послов Великобритании, Франции, Австрии и многие другие проекты, которые сейчас уже действуют или в процессе разработки, — каждый имеет своего автора и своих исполнителей. Совершенно объективно то, что появлению этих проектов и маршрутов способствует богатейшее историческое, культурное и природное наследие Севастополя.
У города есть 10−12 знаковых ежегодных событий, мы будем развивать площадки их проведения, обустраивать инфраструктуру. Сейчас разрабатываем концепцию территории под горой Гасфорта, где будет спортивный парк с соблюдением всех экологических требований. Только на обустройство этого парка, по предварительным оценкам, понадобится порядка полутора-двух миллиардов рублей. На создание международного туристического центра в Балаклаве потребуется порядка 6,5 миллиарда рублей, которые уже заложены в рамках Федеральной целевой программы. Мы также ищем соинвесторов для реализации этих и других проектов.
Совсем недавно в Севастополе открылась «Виа феррата». Расскажите, что это такое?
В переводе с итальянского «Виа феррата» значит «дорога из железа». В туризме, точнее, на горных туристских тропах это специально оборудованный стальным канатом или цепью, стальными скобами, рифлеными упорами для ног, металлическими лестницами скальный участок. Мы оборудовали «Виа феррата» на горном маршруте над севастопольским участком Южного берега Крыма: на скальном гребне от вершины Деликли-Бурун до Ильяс-Кая. Первая часть маршрута — попроще, вторая — 80-метровый вертикальный подъем — сложнее. Но для прохождения не требуются навыки скалолазания. Пользование маршрутом бесплатное. Все материалы подробно отображены на сайте «Большой севастопольской тропы».
Дмитрий Владимирович! А сами забирались?
Да! Получил огромное удовольствие и могу рекомендовать всем без исключения любителям нашей природы. Великолепные виды с гор на море, бодрое настроение, здоровье. Так что приезжайте!
Центр развития туризма» в Севастополе
«Центр развития туризма» создан для помощи туристам в организации путешествий по уникальным маршрутам для самых ярких впечатлений от Севастополя. Задать любые вопросы, связанные с отдыхом и посещением Севастополя, получить исчерпывающую информацию о достопримечательностях, маршрутах, экскурсиях, фестивалях, выставках и концертах, можно по телефону Центра: + 7 (978) 907 9670, турпортал — https://sevastravel.ru и непосредственно в Управлении развития туристической индустрии городского правительства: +78692 543609, +78692 546022.
Гостей города также ждут в Туристско-информационных центрах, расположенных по адресам:
• г. Севастополь, ул. Большая Морская 22, офис ТИЦ;
• г. Севастополь, наб. Корнилова, д. 2 офис ТИЦ;
• г. Севастополь, Балаклава, ул. Назукина 29, офис ТИЦ;
• г. Севастополь, Любимовка, Качинское шоссе (ост. Софьи Перовской), офис ТИЦ.