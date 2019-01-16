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  • Samsung QLED 2018: безупречное качество изображения на большом экране
  • Samsung QLED 2018: безупречное качество изображения на большом экране
  • Samsung QLED 2018: безупречное качество изображения на большом экране
  • Samsung QLED 2018: безупречное качество изображения на большом экране
Калейдоскоп

Samsung QLED 2018: безупречное качество изображения на большом экране

Линейка Samsung QLED 2018 с большими экранами (65 и 75 дюймов) выводит качество изображения на совершенно новый уровень и полностью меняет ваше представление о роли телевизора в доме.
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16 января 2019 в 17:15
На QLED 2018 смотреть любимые фильмы и телесериалы комфортно даже с близкого расстояния: картинка остается четкой и не искажается благодаря технологии квантовых точек и ультравысокому разрешению 4K. Такие телевизоры позволяют создать эффект максимального погружения в происходящее на экране, словно зритель находится в центре событий.

Полная прямая подсветка экрана телевизора обеспечивает превосходный уровень контрастности и яркости, а технология обработки изображения в формате HDR10+, реализованная на флагманских моделях QLED 2018, позволяет рассмотреть все детали в мельчайших подробностях даже в очень темных или ярких сценах. Мир на экране Samsung QLED 2018 выглядит живым и отображается в максимально широком диапазоне оттенков.

  • Samsung QLED 2018: безупречное качество изображения на большом экране

Благодаря уникальному режиму Ambient QLED гармонично впишется в интерьер: в выключенном состоянии телевизор практически сливается со стеной, на которой размещен, имитируя ее цвет и фактуру, либо превращается в домашний информационный центр, отображая погоду, часы или фотографии. Благодаря лаконичному безрамочному дизайну 360° и возможности крепления на стену без зазора телевизор будет безупречно смотреться как в классическом, так и в современном интерьере.  

Кроме того, Samsung решила и проблему вечно спутанных проводов благодаря «единому невидимому подключению»: все кабели объединены в одном практически незаметном проводе, который идет от телевизора к модулю One Connect. С его помощью подключается и питание, и внешние устройства.

  • Samsung QLED 2018: безупречное качество изображения на большом экране

Узнайте больше о QLED 2018 на официальном сайте.

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