Samsung QLED 2018: безупречное качество изображения на большом экране
Полная прямая подсветка экрана телевизора обеспечивает превосходный уровень контрастности и яркости, а технология обработки изображения в формате HDR10+, реализованная на флагманских моделях QLED 2018, позволяет рассмотреть все детали в мельчайших подробностях даже в очень темных или ярких сценах. Мир на экране Samsung QLED 2018 выглядит живым и отображается в максимально широком диапазоне оттенков.
Благодаря уникальному режиму Ambient QLED гармонично впишется в интерьер: в выключенном состоянии телевизор практически сливается со стеной, на которой размещен, имитируя ее цвет и фактуру, либо превращается в домашний информационный центр, отображая погоду, часы или фотографии. Благодаря лаконичному безрамочному дизайну 360° и возможности крепления на стену без зазора телевизор будет безупречно смотреться как в классическом, так и в современном интерьере.
Узнайте больше о QLED 2018 на официальном сайте.