Море внутри: чем заняться в Севастополе
Севастополь был основан в 1783 году по велению императрицы Екатерины II – интересно, что пророчески утвержденное ее указом название переводится с греческого языка как «город, достойный поклонения». Именно так Севастополь и вошёл в российскую и мировую историю. На его территории насчитывается 2175 исторических, архитектурных, археологических и религиозных объектов, из которых 126 – федерального значения. Есть и британские, французские, немецкие, итальянские, турецкие исторические памятники и объекты (мемориалы зарубежным воинам XIX–XX веков, античная римская дорога, генуэзские башни), которые в разное время посетили У. Черчилль, Ф. Рузвельт, действующий наследник британского престола принц Чарльз, премьер Италии С. Берлускони. Президент России Владимир Путин на батискафе погрузился в воды Балаклавской бухты к затонувшей до нашей эры греческой галере.
Мифы и мистика
Ещё Гомер в «Илиаде» описал легенду о спасении прекрасной девушки Ифигении, которую богиня Артемида перенесла по облакам в Крым. Здесь, на мысе Фиолент, Ифигения много лет была жрицей в Храме Девы. Сюжет античного мифа на протяжении веков поражал воображение творческих натур своим драматизмом. По мотивам древнего предания написано свыше сотни художественных произведений: трагедий, опер, картин и поэм. Среди авторов – А. Пушкин и И. Гете, композитор Глюк и художник В. Серов... Знаменитая трагедия Еврипида «Ифигения в Тавриде» – классика театрального искусства. А в 2018 году мыс Фиолент («Неистовый») был признан самым мистическим местом России для туризма. Сюда путешественники чаще всего приезжают в погоне за духами, призраками и другими загадочными существами.
Праздник каждый день
Субтропический климат юго-западного побережья Севастополя напоминает средиземноморский и прекрасно подходит для посещения природных и исторических красот в любое время года. Город может похвастать теплой зимой – даже в январе здесь можно любоваться цветущими розами и слушать пение птиц. Незамерзающие севастопольские бухты и подводный рельеф с гротами, пещерами и каменными амфитеатрами, пейзажи черноморского побережья и устойчивый бриз привлекают в город яхтсменов и дайверов со всей страны и из-за рубежа.
В течение всего года, практически каждую неделю, в городе проходят фестивали и спортивные состязания. Все знают, что Севастополь – главная база Черноморского флота, поэтому День Победы и День Военно-Морского флота отмечаются с особым размахом. Не уступают им по зрелищности и «Опера в Херсонесе», и Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах, и международный фестиваль экстремальных видов спорта «Х-FEST», «Парусная неделя Севастополя», байк-шоу, Большой туристический слет «Артека» в прекрасно оборудованном урочище «Торопова дача» и многие другие. Начал развиваться и новый туристический аттракцион «Терруар – винная дорога Севастополя». Интереснейшие винные туры, образовательные курсы и уникальная возможность пожить жизнью винодела в горном шале уже привлекают туристов в разные сезоны.
(Памятник затопленным кораблям – один из самых узнаваемых символов мужества и доблести защитников города)
Топ-5 мест, которые стоит посетить в СевастополеДревний город Херсонес – сейчас часть «Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь, как свидетельствует «Повесть временных лет», произошло крещение святого равноапостольного князя Владимира.
Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя. Это целых шесть объектов, включая всемирно известную «Панораму» – уникальное живописное полотно с предметным планом, посвященное первой героической обороне города во времена Крымской войны.
Михайловская и Константиновская батареи – знаменитые укрепления, восстановленные для размещения музеев.
Балаклавская бухта – лучшая бухта для яхтинга на черноморском побережье. Но приезжать в Балаклаву нужно не только для выхода в открытое море – здесь стоит побывать в ранее сверхсекретной подземной верфи по ремонту подводных лодок, где в наши дни разместился Музей фортификационных сооружений. Эту поездку можно совместить с прогулкой по набережной или подняться к импозантной крепости Чембало.
Историко-мемориальный комплекс героическим защитникам города 1941-42 гг. «35-я береговая батарея» расскажет о подвигах советских воинов – героических моряков-черноморцев, командного и рядового состава Приморской армии в период 256-дневной обороны Севастополя против войск Третьего рейха.
«Центр развития туризма» в Севастополе
«Центр развития туризма» создан для помощи туристам в организации путешествий по уникальным маршрутам для самых ярких впечатлений от Севастополя. Задать любые вопросы, связанные с отдыхом и посещением Севастополя, получить исчерпывающую информацию о достопримечательностях, маршрутах, экскурсиях, фестивалях, выставках и концертах, можно по телефону Центра: + 7 (978) 907 9670, турпортал – https://sevastravel.ru и непосредственно в Управлении развития туристической индустрии городского правительства: +78692 543609, +78692 546022.
Гостей города также ждут в Туристско-информационных центрах, расположенных по адресам:
• г. Севастополь, ул. Большая Морская 22, офис ТИЦ;
• г. Севастополь, наб. Корнилова, д. 2 офис ТИЦ;
• г. Севастополь, Балаклава, ул. Назукина 29, офис ТИЦ;
• г. Севастополь, Любимовка, Качинское шоссе (ост. Софьи Перовской), офис ТИЦ.
Субтропический климат юго-западного побережья Севастополя напоминает средиземноморский и прекрасно подходит для посещения природных и исторических красот в любое время года. Город может похвастать теплой зимой — даже в январе здесь можно любоваться цветущими розами и слушать пение птиц. Незамерзающие севастопольские бухты и подводный рельеф с гротами, пещерами и каменными амфитеатрами, пейзажи черноморского побережья и устойчивый бриз привлекают в город яхтсменов и дайверов со всей страны и из-за рубежа.
В течение всего года, практически каждую неделю, в городе проходят фестивали и спортивные состязания. Все знают, что Севастополь — главная база Черноморского флота, поэтому День Победы и День Военно-Морского флота отмечаются с особым размахом. Не уступают им по зрелищности и «Опера в Херсонесе», и Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах, и международный фестиваль экстремальных видов спорта «Х-FEST», «Парусная неделя Севастополя», байк-шоу, Большой туристический слет «Артека» в прекрасно оборудованном урочище «Торопова дача» и многие другие. Начал развиваться и новый туристический аттракцион «Терруар — винная дорога Севастополя». Интереснейшие винные туры, образовательные курсы и уникальная возможность пожить жизнью винодела в горном шале уже привлекают туристов в разные сезоны.
(Памятник затопленным кораблям — один из самых узнаваемых символов мужества и доблести защитников города)
Топ-5 мест, которые стоит посетить в Севастополе
Древний город Херсонес — сейчас часть «Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь, как свидетельствует «Повесть временных лет», произошло крещение святого равноапостольного князя Владимира.
Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя. Это целых шесть объектов, включая всемирно известную «Панораму» — уникальное живописное полотно с предметным планом, посвященное первой героической обороне города во времена Крымской войны.
Михайловская и Константиновская батареи — знаменитые укрепления, восстановленные для размещения музеев.
Балаклавская бухта — лучшая бухта для яхтинга на черноморском побережье. Но приезжать в Балаклаву нужно не только для выхода в открытое море — здесь стоит побывать в ранее сверхсекретной подземной верфи по ремонту подводных лодок, где в наши дни разместился Музей фортификационных сооружений. Эту поездку можно совместить с прогулкой по набережной или подняться к импозантной крепости Чембало.
Историко-мемориальный комплекс героическим защитникам города 1941−42 гг. «35-я береговая батарея» расскажет о подвигах советских воинов — героических моряков-черноморцев, командного и рядового состава Приморской армии в период 256-дневной обороны Севастополя против войск Третьего рейха.
«Центр развития туризма» в Севастополе
«Центр развития туризма» создан для помощи туристам в организации путешествий по уникальным маршрутам для самых ярких впечатлений от Севастополя. Задать любые вопросы, связанные с отдыхом и посещением Севастополя, получить исчерпывающую информацию о достопримечательностях, маршрутах, экскурсиях, фестивалях, выставках и концертах, можно по телефону Центра: + 7 (978) 907 9670, турпортал — https://sevastravel.ru и непосредственно в Управлении развития туристической индустрии городского правительства: +78692 543609, +78692 546022.
Гостей города также ждут в Туристско-информационных центрах, расположенных по адресам:
• г. Севастополь, ул. Большая Морская 22, офис ТИЦ;
• г. Севастополь, наб. Корнилова, д. 2 офис ТИЦ;
• г. Севастополь, Балаклава, ул. Назукина 29, офис ТИЦ;
• г. Севастополь, Любимовка, Качинское шоссе (ост. Софьи Перовской), офис ТИЦ.