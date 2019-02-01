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Калейдоскоп

Адаптация водителей после ДТП: новый проект «Renault Россия»

Бесплатная помощь и практика на надежном кросс-седане
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1 февраля 2019 в 11:06
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  • Адаптация водителей после ДТП: новый проект «Renault Россия»
Ежегодно на российских дорогах происходят тысячи аварий, в которых водители и пассажиры получают не только серьезные физические, но и психологические травмы. Нередко водители, побывавшие даже в незначительных ДТП, испытывают страх вождения и больше не могут сесть за руль автомобиля.

Renault Россия объявляет о старте социального проекта для водителей, нуждающихся в реабилитации после дорожно-транспортных происшествиях. Проект, разработанный совместно с креативным агентством BBDO Moscow и психологическим центром «Динамика», получил название «Тест-драйв адаптация Renault».

Проект будет проходить с 1 по 28 февраля 2019. Запись на занятия открыта до 17 февраля на сайте drive.renault.ru.

Каждый участник проекта получит три бесплатных занятия с инструкторами психологического центра «Динамика»:

  • психологическая консультация;

  • практика на специально оборудованной площадке;

  • выезд в город на кросс-седане Renault Logan Stepway, оборудованном дополнительными педалями.

В зависимости от конкретного участника наполнение программы может быть изменено по усмотрению инструкторов школы.

Занятия будут проходить в официальном дилерском центре Renault на базе RTDService Калужский.

Записаться на занятие

О социальных проектах Renault Россия

Renault Россия ставит перед собой задачу производить безопасные автомобили и тем самым сокращать риск несчастных случаев на дороге и их последствий. Однако безопасность на дорогах зачастую зависит не только от качества автомобиля, но и от ответственного поведения водителей. Renault принимает участие в различных образовательных и информационных кампаниях, направленных на повышение осведомленности населения о вопросах безопасности на дорогах.

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