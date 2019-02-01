Адаптация водителей после ДТП: новый проект «Renault Россия»
Renault Россия объявляет о старте социального проекта для водителей, нуждающихся в реабилитации после дорожно-транспортных происшествиях. Проект, разработанный совместно с креативным агентством BBDO Moscow и психологическим центром «Динамика», получил название «Тест-драйв адаптация Renault».
Проект будет проходить с 1 по 28 февраля 2019. Запись на занятия открыта до 17 февраля на сайте drive.renault.ru.
Каждый участник проекта получит три бесплатных занятия с инструкторами психологического центра «Динамика»:
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психологическая консультация;
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практика на специально оборудованной площадке;
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выезд в город на кросс-седане Renault Logan Stepway, оборудованном дополнительными педалями.
В зависимости от конкретного участника наполнение программы может быть изменено по усмотрению инструкторов школы.
Занятия будут проходить в официальном дилерском центре Renault на базе RTDService Калужский.
О социальных проектах Renault Россия
Renault Россия ставит перед собой задачу производить безопасные автомобили и тем самым сокращать риск несчастных случаев на дороге и их последствий. Однако безопасность на дорогах зачастую зависит не только от качества автомобиля, но и от ответственного поведения водителей. Renault принимает участие в различных образовательных и информационных кампаниях, направленных на повышение осведомленности населения о вопросах безопасности на дорогах.