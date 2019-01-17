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  • Зеленая тенденция: идеи эко-подарков для бизнеса
  • Зеленая тенденция: идеи эко-подарков для бизнеса
  • Зеленая тенденция: идеи эко-подарков для бизнеса
  • Зеленая тенденция: идеи эко-подарков для бизнеса
  • Зеленая тенденция: идеи эко-подарков для бизнеса
Калейдоскоп

Зеленая тенденция: идеи эко-подарков для бизнеса

Формирование имиджа компании складывается из деталей. Одна из них — это выбор бизнес-подарка для партнеров и клиентов. Владельцам бизнеса важно демонстрировать, что они несут ответственность не только за будущее бизнеса, но и за будущее экологии планеты. Как выбрать эко-подарок для бизнес партнеров, коллег и сотрудников рассказывает Сергей Воронцов, руководитель рекламно-производственной компании «Виспо».
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17 января 2019 в 14:31
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Эко-сувениры отличаются от обычных подарков тем, что производятся из натуральных материалов или являются продуктом вторичного использования. Когда придет время утилизации и разложения, эти вещи не навредят окружающей среде и прослужат еще сотни раз, отправляясь в новый цикл переработки.

Канцелярия

Дерево, бамбук, камень используются для создания креативных канцелярских принадлежностей. Дерево, конечно, фаворит – папка-планшет, ручки и карандаши, блокнот, подставка для бумаги или телефона. Смотрится всегда стильно, аккуратно, а главное, этично.

Кухонные принадлежности

Во многих офисах есть своя столовая, а у большинства сотрудников – своя кружка. Отсюда смотрим на экологичные варианты для офисной кухни: деревянная поставка под чашку, набор биоразлагаемой посуды из бамбука, эко-чашки или термокружки из переработанных материалов.

  • Зеленая тенденция: идеи эко-подарков для бизнеса

Фирменная одежда

Главное отличие такой одежды от обычной – состав. Футболки сделаны из органических материалов или переработанного сырья, а нанесение логотипа компании производится экологически чистыми красками.

Мини-сад

Оживить офисное пространство поможет свежая растительность. Подарите подставку для писем с полосками зеленой травы или человечка из эко-керамики с мини-поляной на голове. Еще один интересный вариант – карандаш с семенами, который можно утилизировать в цветочный горшок, чтобы получить цветочное растение.

  • Зеленая тенденция: идеи эко-подарков для бизнеса

Подарок – это всегда знак внимания, а эко-подарок еще и транслирует сообщение об ответственном и вдумчивом отношении дарителя к окружающей среде. Такие подарки редко удается купить в массмаркетах – лучше обращайтесь к людям, которые специализируются на создании эко-сувениров.

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