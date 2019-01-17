Зеленая тенденция: идеи эко-подарков для бизнеса
Канцелярия
Дерево, бамбук, камень используются для создания креативных канцелярских принадлежностей. Дерево, конечно, фаворит – папка-планшет, ручки и карандаши, блокнот, подставка для бумаги или телефона. Смотрится всегда стильно, аккуратно, а главное, этично.
Кухонные принадлежности
Во многих офисах есть своя столовая, а у большинства сотрудников – своя кружка. Отсюда смотрим на экологичные варианты для офисной кухни: деревянная поставка под чашку, набор биоразлагаемой посуды из бамбука, эко-чашки или термокружки из переработанных материалов.
Фирменная одежда
Главное отличие такой одежды от обычной – состав. Футболки сделаны из органических материалов или переработанного сырья, а нанесение логотипа компании производится экологически чистыми красками.
Мини-сад
Оживить офисное пространство поможет свежая растительность. Подарите подставку для писем с полосками зеленой травы или человечка из эко-керамики с мини-поляной на голове. Еще один интересный вариант – карандаш с семенами, который можно утилизировать в цветочный горшок, чтобы получить цветочное растение.
Подарок – это всегда знак внимания, а эко-подарок еще и транслирует сообщение об ответственном и вдумчивом отношении дарителя к окружающей среде. Такие подарки редко удается купить в массмаркетах – лучше обращайтесь к людям, которые специализируются на создании эко-сувениров.