«Драконы» облачились в Geox
Партнерство отразится в названии команды: в течение ближайших сезонов она будет выступать под именем Geox Dragon.
Президент и основатель Geox Марио Моретти Полегато: «Мы очень горды и рады, что присоединились к Dragon в качестве титульного партнера. Geox всегда был синонимом самых передовых технологий в обуви и одежде, ABB FIA Formula E — прекрасный полигон для испытаний наших инноваций, которые, я уверен, покажут себя с лучшей стороны в экстремальных гоночных условиях и в результате мы перенесем их в обувь и одежду для повседневной носки. Мы разработали для пилотов обувь и одежду с превосходными воздухопроницаемыми свойствами, что позволит им чувствовать себя максимально комфортно во время тренировок и гонок в самых разных условиях на маршрутах по всему миру. Поскольку принципы устойчивого развития и уважение к природе являются основополагающими ценностями Geox, наша поддержка гонок на электромобилях была естественным и закономерным выбором. Я считаю этот класс автогонок самым технологичным и экологичным и верю в его большое будущее».
Джей Пенске, основатель, владелец и глава команды Dragon: «Мы безгранично рады нашему партнерству с Geox. Десятки запатентованных технологических решений, фокус на устойчивое развитие, дух экспериментаторства — всё это очень близко Dragon. Благодаря партнерству у нас есть уникальная возможность не только повысить комфорт для наших пилотов, но улучшить результаты выступлений, а также показать инновации Geox. Я с нетерпением жду первых итогов».
На счету гонщиков Dragon — суммарно 180 лет гоночного опыта, свыше 275 побед, 24 высшие награды в соревнованиях Indy 500 и 17 чемпионских титулов в разных сериях.