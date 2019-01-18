System Man представила новую коллекцию с дизайном от Лапо Элканна
Специально для мужчин
Промо
18 января 2019 в 17:58
System Man, созданная для мужчин линейка продуктов от профессионального бренда по уходу за волосами System Professional, представляет новую коллекцию в сотрудничестве с бизнесменом и креативным дизайнером Лапо Элканном.
Blunique by Lapo, лимитированное масло для волос и бороды с эксклюзивным дизайном для System Man, вдохновлено миром двигателей и недавно открытым в Милане Garage Italia. Оно создано в качестве специального выпуска, который ставит ультра-индивидуализацию в один ряд с личной историей Лапо.
Два защищенных авторским правом оттенка Пантон от Лапо, Azzurro Lapo и Blu Garage, являются основой новой упаковки Blunique by Lapo наряду с культовым узором spigato (елочка).
Новое масло для волос и бороды обеспечивает невесомое увлажнение, совершенствуя текстуру волос и бороды. Оно было разработано специально для умеренного блеска, антифриз-эффекта и мягкости. Одновременно с этим запуском Лапо разработал эксклюзивный носовой платок с таким же рисунком. Он предоставляется клиентам салонов в качестве подарка при покупке.
Blunique by Lapo - это первая совместная лимитированная коллекция Лапо Элканна и мужского груминг-бренда, которая акцентирует внимание на последнем запуске System Man – линейке из девяти продуктов для ухода, стайлинга и груминга от System Professional.
@SystemProfessional в Instagram
Blunique by Lapo, лимитированное масло для волос и бороды с эксклюзивным дизайном для System Man, вдохновлено миром двигателей и недавно открытым в Милане Garage Italia. Оно создано в качестве специального выпуска, который ставит ультра-индивидуализацию в один ряд с личной историей Лапо.
Два защищенных авторским правом оттенка Пантон от Лапо, Azzurro Lapo и Blu Garage, являются основой новой упаковки Blunique by Lapo наряду с культовым узором spigato (елочка).
Новое масло для волос и бороды обеспечивает невесомое увлажнение, совершенствуя текстуру волос и бороды. Оно было разработано специально для умеренного блеска, антифриз-эффекта и мягкости. Одновременно с этим запуском Лапо разработал эксклюзивный носовой платок с таким же рисунком. Он предоставляется клиентам салонов в качестве подарка при покупке.
Blunique by Lapo - это первая совместная лимитированная коллекция Лапо Элканна и мужского груминг-бренда, которая акцентирует внимание на последнем запуске System Man – линейке из девяти продуктов для ухода, стайлинга и груминга от System Professional.
@SystemProfessional в Instagram