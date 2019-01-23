Путешествуйте налегке с услугой по прокату платьев
Минимизировать объем багажа и сформировать индивидуальный стиль без особых затрат — лишь несколько преимуществ услуги по прокату платьев.
Промо
23 января 2019 в 01:07
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Каждая красавица хочет выглядеть стильно и модно, поэтому тщательно подбирает как дневные, так и вечерние наряды для своего гардероба. Однако для покупки новых платьев зачастую требуются немалые денежные средства. Кроме того, желание носить их в путешествии потребует наличия в чемодане дополнительного свободного места.
Создать неповторимый образ, защитив бюджет от излишних трат, позволяет услуга аренды платьев. В наши дни она доступна практически в любом городе мира. Это позволяет взять в поездку только базовые комплекты одежды, а уже на месте арендовать платье, которое будет безупречно смотреться в лучах южного солнца на побережье, в музеях, ресторанах, театрах и на фоне мировых достопримечательностей.
Роскошные текстильные изделия выгодно подчеркнут индивидуальность и во время важных мероприятий или эксклюзивных профессиональных фотосессий. Салон проката платьев предлагает широкий ассортимент одежды из натуральных и комбинированных материалов.
Взять платье напрокат: преимущества
Новая вещь для любой модницы – это отличный повод для визита в ресторан, прогулки с подругами или посещения какого-нибудь важного и торжественного мероприятия, но потом оно будет просто пылиться в шкафу. Услуга проката платьев дает возможность блистать в шикарных нарядах, не занимая лишний раз пространство в гардеробной.
Невысокая стоимость. Формировать индивидуальный стиль можно за приемлемую сумму: средняя цена аренды составляет всего от 5% до 15% от полной стоимости платья.
Большой размерный и модельный ряд. Ассортимент регулярно пополняется из коллекций начинающих и популярных модельеров, что позволяет подобрать красивое и удобное платье желаемого размера, фасона и длины.
Сеть салонов по прокату платьев развита во многих городах России, а в Москве располагается один из лучших – Tiara Dress, в котором представлен огромный ассортимент роскошных моделей платьев различных фасонов и расцветок.
Создать неповторимый образ, защитив бюджет от излишних трат, позволяет услуга аренды платьев. В наши дни она доступна практически в любом городе мира. Это позволяет взять в поездку только базовые комплекты одежды, а уже на месте арендовать платье, которое будет безупречно смотреться в лучах южного солнца на побережье, в музеях, ресторанах, театрах и на фоне мировых достопримечательностей.
Роскошные текстильные изделия выгодно подчеркнут индивидуальность и во время важных мероприятий или эксклюзивных профессиональных фотосессий. Салон проката платьев предлагает широкий ассортимент одежды из натуральных и комбинированных материалов.
Взять платье напрокат: преимущества
Новая вещь для любой модницы – это отличный повод для визита в ресторан, прогулки с подругами или посещения какого-нибудь важного и торжественного мероприятия, но потом оно будет просто пылиться в шкафу. Услуга проката платьев дает возможность блистать в шикарных нарядах, не занимая лишний раз пространство в гардеробной.
Невысокая стоимость. Формировать индивидуальный стиль можно за приемлемую сумму: средняя цена аренды составляет всего от 5% до 15% от полной стоимости платья.
Большой размерный и модельный ряд. Ассортимент регулярно пополняется из коллекций начинающих и популярных модельеров, что позволяет подобрать красивое и удобное платье желаемого размера, фасона и длины.
Сеть салонов по прокату платьев развита во многих городах России, а в Москве располагается один из лучших – Tiara Dress, в котором представлен огромный ассортимент роскошных моделей платьев различных фасонов и расцветок.