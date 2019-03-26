  • Королевское кровосмешение: только для своих
    Для сиамского короля Рамы V (на фото со своей сестрой-женой и детьми) вообще не существовало запретов. Фотография: Baron/Getty Images
  • Королевское кровосмешение: только для своих
    Когда на Гавайи пришли миссионеры, король Камехамеха III облачился в костюм — но проигнорировал запрет на инцест. Картина из Музея Бишопа.
Наука

Королевское кровосмешение: только для своих

Близкие связи с близкими родственниками — только ли в Древнем Египте?
Текст: Дэвид Доббс
26 марта 2019 в 17:09
45409
Когда в 1820 году Хирам Бингхэм, миссионер из Новой Англии, прибыл на Гавайи, он ужаснулся: здесь танцевали хула-хула, поклонялись идолам, а вожди открыто вступали в кровосмесительные связи. Но гавайцы не видели в поведении своих правителей ничего предосудительного. Инцест всячески поощрялся – но только как особая привилегия вождей.

Практически во всех известных нам культурах с глубокой древности существовало строгое табу на браки между братьями и сестрами, а также родителями и детьми. Но в некоторых обществах – к примеру, в Древнем Египте, Империи Инков, кое-где в Центральной Африке, Мексике и Таиланде – для правителей делалось исключение. В королевских домах Европы были широко распространены браки с двоюродными и троюродными братьями и сестрами. Вспомним хотя бы прусских Гогенцоллернов, французских Бурбонов, британскую королевскую семью, испанских Габсбургов, династия которых пресеклась в 1700 году со смертью Карла II... У последнего было столько физических и психических отклонений, что ходить он начал только к четырем годам, а говорить – к восьми, с трудом жевал даже во взрослом возрасте и не мог зачать ребенка.
Вступая в брак с родными, венценосные особы уверены: богатства, привилегии и власть останутся в руках одной семьи.
Недуги Карла – наглядное объяснение табу на инцест: одинаковые гены могут сыграть злую шутку. Наследственная болезнь, «зашифрованная» рецессивным геном, не опасна – если только в геноме не окажется парного ему второго такого же «больного» рецессивного гена.

У родных братьев и сестер, так же как и у родителей и детей, одинакова примерно половина генов. У двоюродных геномы совпадают на 12,5 процента. Связи между близкими родственниками увеличивают риск того, что «вредные» рецессивные гены, особенно если они будут накапливаться из поколения в поколение, у ребенка совпадут. Резко возрастает шанс возникновения физических или психических патологий – таких как врожденная косолапость Тутанхамона или импотенция Карла. Однако особы королевской крови часто предпочитали рисковать – даже если знали об опасности.

По мнению Уолтера Шейдела, специалиста по классической филологии из Стэнфордского университета, один из мотивов состоит в том, что «инцест отличает их от всех других». Кровосмесительные связи в правящей семье возникают главным образом в обществах, где власть правителей неограниченна и равняться с ними могут только боги. Раз боги избирают в супруги только ровню – то и царям пристало делать то же самое. Кроме того, вступая в брак с родными, венценосные особы уверены: богатства, привилегии и власть останутся в руках одной семьи. В деспотических обществах с жесткой централизацией власти – подобных Древнему Египту или Империи Инков – это ограничивало круг кандидатур супругов до ближайших родственников. В Европе второго тысячелетия можно было заключать браки с дальними родичами из других королевских домов – власть все равно не выйдет за пределы семьи.

Родственный брак – это риск, но даже у родных брата и сестры не обязательно будет больной ребенок. К тому же король или фараон всегда может «подстраховаться». Так, правитель инков Уайна Капак (1493–1527) передал власть не только своему старшему сыну Уаскару, чьей матерью была жена и сестра Капака, но также и другому сыну Атауальпе, которого, по всей видимости, родила еще одна его супруга. У сиамского короля Рамы V (1873–1910) было более 70 детей: от главных жен – его единокровных сестер, – а также от многочисленных младших жен и наложниц.

Может показаться, что родственные браки всегда определяет корыстный расчет. Но бывает, что не последнюю роль играют и чувства. Гавайский король Камехамеха III даже после того, как стал править в согласии с христианскими ценностями, еще несколько лет беспокоил миссионеров, не прекращая кровосмесительную связь со своей сестрой, принцессой Нахи-ена-ена. Источники утверждают, что эти двое просто любили друг друга.

Эта заметка – часть статьи «Семейная тайна фараона».

Тоже интересно

Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад

Обсудить
СМИ2
Ученый раскрыл тайну разбитых носов египетских статуй
Ученый раскрыл тайну разбитых носов египетских статуй
Тоже интересно
Самцы паразитируют на самках: 5 примеров из дикой природы
Самцы паразитируют на самках: 5 примеров из дикой природы
Жажда жизни
Жажда жизни