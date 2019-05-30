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Стая рыбок в каменном плену: необычный отпечаток эпохи эоцена
Известняковая сланцевая плита, сохранившая окаменелости, находилась в одном из японских музеев.
Анастасия Баринова
30 мая 2019 в 17:02
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формации Грин-Ривер, расположенной на территории современных штатов Колорадо, Вайоминг и Юта. Здесь сохранилось множество образцов фауны эпохи эоцена – периода, когда уже сформировалось большинство отрядов млекопитающих.
В плите размером 570×375 мм застыло 259 рыбок семейства Percopsidae. В наши дни это эндемичная для Северной Америки рыба двух видов, и еще два рода относятся к ископаемым. Сама по себе она изучена достаточно хорошо – в данном случае интересным оказалось положение, в котором рыбки сохранились до наших дней. Они погибли в движении во время обвала берега или дюны. Все они слаженно плыли в одном направлении, и лишь несколько отбились от стаи.
Ученым известно множество окаменелостей, где представители фауны погибли одновременно, и это показывает, что немало вымерших видов жили группами. Однако доказательств координации их действий почти не сохранилось, что ограничивает понимание эволюционных шагов. На основании анализа плиты из японского музея биологи подтверждают гипотезу о том, что рыбы умели взаимодействовать друг с другом уже 56-34 миллиона лет назад.
Узнайте, как окаменелости китов оказались в пустыне.
В плите размером 570×375 мм застыло 259 рыбок семейства Percopsidae. В наши дни это эндемичная для Северной Америки рыба двух видов, и еще два рода относятся к ископаемым. Сама по себе она изучена достаточно хорошо – в данном случае интересным оказалось положение, в котором рыбки сохранились до наших дней. Они погибли в движении во время обвала берега или дюны. Все они слаженно плыли в одном направлении, и лишь несколько отбились от стаи.
Ученым известно множество окаменелостей, где представители фауны погибли одновременно, и это показывает, что немало вымерших видов жили группами. Однако доказательств координации их действий почти не сохранилось, что ограничивает понимание эволюционных шагов. На основании анализа плиты из японского музея биологи подтверждают гипотезу о том, что рыбы умели взаимодействовать друг с другом уже 56-34 миллиона лет назад.
Узнайте, как окаменелости китов оказались в пустыне.