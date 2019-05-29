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Сезон серебристых облаков начался!
20 мая спутник NASA зафиксировал первые серебристые облака 2019 года.
Анастасия Баринова
29 мая 2019 в 16:06
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Летом небо радует красивым феноменом – серебристыми облаками. Ещё их называют ночными светящимися – потому что заметить можно только в сумерках. Эти лёгкие и тонкие облака состоят из ледяных кристалликов, возникают на высоте 76-85 км над поверхностью планеты. Больше шансов увидеть их у полюсов, но вообще их замечали и во Франции, и в Испании, и даже Турции.
В 2007 году NASA отправило на полярную орбиту спутник Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM), предназначенный для изучения мезосферы. Благодаря этому аппарату можно отследить момент, когда образуются облака. В этом году, например, это случилось 20 мая 2019 года над Северным Ледовитым океаном.
Ученые называют серебристые облака «геофизической лампочкой»: появляясь в конце весны, они достигают почти полной интенсивности в течение 10 дней и тогда становятся видны при наблюдениях с Земли.
Рассмотреть их можно спустя полчаса-час после заката: сине-белые «прожилки» будут перемещаться по западной части неба. А для ученых это ценный источник информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы.
Окончание сезона серебристых облаков обычно приходится на сентябрь.
В 2007 году NASA отправило на полярную орбиту спутник Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM), предназначенный для изучения мезосферы. Благодаря этому аппарату можно отследить момент, когда образуются облака. В этом году, например, это случилось 20 мая 2019 года над Северным Ледовитым океаном.
Ученые называют серебристые облака «геофизической лампочкой»: появляясь в конце весны, они достигают почти полной интенсивности в течение 10 дней и тогда становятся видны при наблюдениях с Земли.
Рассмотреть их можно спустя полчаса-час после заката: сине-белые «прожилки» будут перемещаться по западной части неба. А для ученых это ценный источник информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы.
Окончание сезона серебристых облаков обычно приходится на сентябрь.