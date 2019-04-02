2814
0
Создан робот, профессионально собирающий малину: видео
Робот поможет фермерам сэкономить.
Анастасия Баринова
29 мая 2019 в 11:29
1759
Роботы способны заменить человека во множестве сфер, и в первую очередь они полезны там, где необходим механический неквалифицированный труд. Учитывая развитие технологий, фермеры все чаще интересуются возможностью применения робототехники: это позволило бы сэкономить на рабочей силе. Решение одной из задач предложила компания Fieldwork Robotics, основанная профессором Плимутского университета Мартином Стоэленом (Martin Stoelen).
Под его руководством инженеры разработали робота, способного собирать малину и ежевику, не повреждая мягкие ягоды и отсортировывая незрелые. Недавно были проведены испытания нового устройства.
Общая высота робота составляет 1,8 м. Он оснащен датчиками и 3D-камерами, что позволяет оценить зрелость плода, смягчить или усилить сцепление. При помощи мягких подушечек на манипуляторах устройство аккуратно снимает с куста ягоду и кладет в корзинку. На настоящий момент сбор одной ягоды занимает около минуты, но после серии тестов робот будет модифицирован так, что в конечном итоге сможет непрерывно работать 20 часов, собирая около 25 тысяч ягод.
Серийное производство роботизированных сборщиков планируется начать в следующем году. Они будут сдаваться фермерам в аренду, что будет выгодно обеим сторонам. Человек за восьмичасовой рабочий день собирает лишь около 15 000 ягод, при этом Европа сталкивается с нехваткой сезонных рабочих.
Узнайте, людей каких профессий вскоре вытеснят роботы.
Под его руководством инженеры разработали робота, способного собирать малину и ежевику, не повреждая мягкие ягоды и отсортировывая незрелые. Недавно были проведены испытания нового устройства.
Общая высота робота составляет 1,8 м. Он оснащен датчиками и 3D-камерами, что позволяет оценить зрелость плода, смягчить или усилить сцепление. При помощи мягких подушечек на манипуляторах устройство аккуратно снимает с куста ягоду и кладет в корзинку. На настоящий момент сбор одной ягоды занимает около минуты, но после серии тестов робот будет модифицирован так, что в конечном итоге сможет непрерывно работать 20 часов, собирая около 25 тысяч ягод.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
A University spinout company has been awarded almost £550,000 to accelerate the development of its raspberry-harvesting robot system. The grant, from the Innovate UK Industrial Strategy Challenge Fund (ISCF), will enable Fieldwork Robotics to create a multi-armed mobile robot prototype. #plymouth #universityofplymouth #robotics #harvesting #engineering
Серийное производство роботизированных сборщиков планируется начать в следующем году. Они будут сдаваться фермерам в аренду, что будет выгодно обеим сторонам. Человек за восьмичасовой рабочий день собирает лишь около 15 000 ягод, при этом Европа сталкивается с нехваткой сезонных рабочих.
Узнайте, людей каких профессий вскоре вытеснят роботы.