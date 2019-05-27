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Секретный ингредиент алюминиевых банок: видео
Эксперимент довольно прост, но повторять его мы не советуем.
Анастасия Баринова
27 мая 2019 в 08:36
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Впервые пиво начали разливать в металлические банки 24 января 1935 года, а затем ассортимент пополнился безалкогольными напитками: новая тара стала более легкой и прочной альтернативой стеклянным бутылкам. В наши дни банки производятся из жести, алюминия или нержавеющей стали. Ключевой разработкой, позволяющей избегать разрушения аромата продукта в результате химической реакции с металлом, стал полимерный или эпоксидный вкладыш.
Научно-популярный канал MEL Science решил продемонстрировать эту «секретную прослойку», о которой мало кто догадывается. Ученые не советуют проводить этот эксперимент дома: необходимо иметь хорошую вытяжку, иначе можно отравиться ядовитыми парами. И даже если соблюдать осторожность, оставшийся напиток затем пить не следует: он может быть загрязнен посторонними токсичными веществами.
Тем не менее сам эксперимент достаточно прост. Сначала нужно удалить краску с помощью наждачной бумаги, а затем подвесить банку на деревянной палочке в более вместительной емкости. Туда заливается очиститель для труб – жидкость, содержащая раствор гидроксида натрия или калия – и остается лишь подождать два часа.
В результате алюминий действительно исчез, но находившаяся внутри газировка осталась на месте: ее удерживают тонкие пластиковые стенки. Узнайте о самых ужасных научных экспериментах.
Научно-популярный канал MEL Science решил продемонстрировать эту «секретную прослойку», о которой мало кто догадывается. Ученые не советуют проводить этот эксперимент дома: необходимо иметь хорошую вытяжку, иначе можно отравиться ядовитыми парами. И даже если соблюдать осторожность, оставшийся напиток затем пить не следует: он может быть загрязнен посторонними токсичными веществами.
Тем не менее сам эксперимент достаточно прост. Сначала нужно удалить краску с помощью наждачной бумаги, а затем подвесить банку на деревянной палочке в более вместительной емкости. Туда заливается очиститель для труб – жидкость, содержащая раствор гидроксида натрия или калия – и остается лишь подождать два часа.
В результате алюминий действительно исчез, но находившаяся внутри газировка осталась на месте: ее удерживают тонкие пластиковые стенки. Узнайте о самых ужасных научных экспериментах.