2568
1
В соляной шахте майя найден неизвестный инструмент из жадеита
Инструмент выполнен из высококачественного полупрозрачного жадеита.
Анастасия Баринова
27 мая 2019 в 12:06
450
На территории Белиза еще в 2004 году были обнаружены соляные копи, созданные майя: 110 участков площадью около восьми квадратных километров. Они расположены в морской лагуне, окруженной мангровым лесом. Повышение уровня моря полностью погрузило их под воду, что не помешало археологам проводить раскопки (Узнайте, как зародилась подводная археология). И недавно ученые из Университета штата Луизиана сделали сенсационное открытие: здесь был найден высококачественный и очень прочный инструмент из жадеита.
Его ручка изготовлена из палисандра («розового дерева»). Сырая мангровая почва и торф, покрывавшие соляные копи, отлично сохранили древесину, которая обычно быстро разлагается в тропических лесах Центральной Америки. Оба материала уже в те времена ценились очень высоко: из зеленого жадеита изготавливались украшения и статуэтки, а прочный и красивый палисандр использовался для мебели и декоративных поделок.
Соль была очень востребована у майя: она служила не только элементом ежедневного приготовления пищи, но была необходима для долгого хранения рыбы и мяса. Найденный инструмент, вероятно, использовался для очистки соли или разделки рыбы. При этом сочетание «ценных» материалов, из которых он изготовлен, свидетельствует о том, что соляные разработки играли важную роль в экономике майя, а сами они «вели бизнес» достаточно успешно и не экономили на орудиях труда.
Узнайте о божествах и ритуалах майя.
Его ручка изготовлена из палисандра («розового дерева»). Сырая мангровая почва и торф, покрывавшие соляные копи, отлично сохранили древесину, которая обычно быстро разлагается в тропических лесах Центральной Америки. Оба материала уже в те времена ценились очень высоко: из зеленого жадеита изготавливались украшения и статуэтки, а прочный и красивый палисандр использовался для мебели и декоративных поделок.
Соль была очень востребована у майя: она служила не только элементом ежедневного приготовления пищи, но была необходима для долгого хранения рыбы и мяса. Найденный инструмент, вероятно, использовался для очистки соли или разделки рыбы. При этом сочетание «ценных» материалов, из которых он изготовлен, свидетельствует о том, что соляные разработки играли важную роль в экономике майя, а сами они «вели бизнес» достаточно успешно и не экономили на орудиях труда.
Узнайте о божествах и ритуалах майя.