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К Земле приближается астероид с собственной луной
На этих выходных есть шанс увидеть необычное небесное тело — подойдёт даже любительский телескоп!
Анастасия Баринова
24 мая 2019 в 18:03
Двадцать лет назад американские учёные открыли новый астероид (66391) 1999 KW4. Выяснив, что его вытянутая овальная орбита пересекается с земной, ученые занесли объект в реестр потенциально опасных.
Это небесное тело диаметром 1,3 км то приближается к Солнцу до расстояния 30 млн км (ближе Меркурия), то удаляется от него на 150 млн км (дальше Земли). А мчится оно на скорости 77 тысяч километров в час!
Расположение 1999 KW4 относительно нашей планеты постоянно меняется: 25 мая он впервые пройдет на небольшом расстоянии: 5,18 миллиона километров, или около 13,5 дистанций от Земли до Луны. Это довольно близко, но безопасно. Более того: это даст возможность разглядеть его даже в любительский телескоп!
На настоящий момент в Солнечной системе обнаружены 150 млн астероидов, но (66391) 1999 KW4 необычен: вокруг него вращается его собственный спутник, словно Луна – вокруг Земли. Он сплющен у полюсов, а его экватор опоясывает своеобразный горный хребет.
В поле видимости с Земли он будет находиться до 27 мая. В первые дни сближения увидеть астероид можно в районе созвездий Корма и Насос на южном небе, и только затем объект появится в Северном полушарии.
В следующий раз астероид окажется неподалеку от нашей планеты только в 2036 году, но тогда расстояние ещё короче: 2 320 000 км. Узнайте, чем ученых удивил астероид Ультима Туле.
Это небесное тело диаметром 1,3 км то приближается к Солнцу до расстояния 30 млн км (ближе Меркурия), то удаляется от него на 150 млн км (дальше Земли). А мчится оно на скорости 77 тысяч километров в час!
Расположение 1999 KW4 относительно нашей планеты постоянно меняется: 25 мая он впервые пройдет на небольшом расстоянии: 5,18 миллиона километров, или около 13,5 дистанций от Земли до Луны. Это довольно близко, но безопасно. Более того: это даст возможность разглядеть его даже в любительский телескоп!
На настоящий момент в Солнечной системе обнаружены 150 млн астероидов, но (66391) 1999 KW4 необычен: вокруг него вращается его собственный спутник, словно Луна – вокруг Земли. Он сплющен у полюсов, а его экватор опоясывает своеобразный горный хребет.
1999 KW4 - a binary asteroid - will come close to the Earth May 25. This image was derived from radar from a previous close pass https://t.co/jjhwXpq5R0 pic.twitter.com/zQ8JPg46Of— Asteroid Initiatives (@AsteroidEnergy) May 19, 2019
В поле видимости с Земли он будет находиться до 27 мая. В первые дни сближения увидеть астероид можно в районе созвездий Корма и Насос на южном небе, и только затем объект появится в Северном полушарии.
В следующий раз астероид окажется неподалеку от нашей планеты только в 2036 году, но тогда расстояние ещё короче: 2 320 000 км. Узнайте, чем ученых удивил астероид Ультима Туле.