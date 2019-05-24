  • К Земле приближается астероид с собственной луной
    Фото: NASA
  • К Земле приближается астероид с собственной луной
    Фото: NASA
Наука

К Земле приближается астероид с собственной луной

На этих выходных есть шанс увидеть необычное небесное тело — подойдёт даже любительский телескоп!
Анастасия Баринова
24 мая 2019 в 18:03
Двадцать лет назад американские учёные открыли новый астероид (66391) 1999 KW4. Выяснив, что его вытянутая овальная орбита пересекается с земной, ученые занесли объект в реестр потенциально опасных.

Это небесное тело диаметром 1,3 км то приближается к Солнцу до расстояния 30 млн км (ближе Меркурия), то удаляется от него на 150 млн км (дальше Земли). А мчится оно на скорости 77 тысяч километров в час!

Расположение 1999 KW4 относительно нашей планеты постоянно меняется: 25 мая он впервые пройдет на небольшом расстоянии: 5,18 миллиона километров, или около 13,5 дистанций от Земли до Луны. Это довольно близко, но безопасно. Более того: это даст возможность разглядеть его даже в любительский телескоп!


На настоящий момент в Солнечной системе обнаружены 150 млн астероидов, но (66391) 1999 KW4 необычен: вокруг него вращается его собственный спутник, словно Луна – вокруг Земли. Он сплющен у полюсов, а его экватор опоясывает своеобразный горный хребет.

В поле видимости с Земли он будет находиться до 27 мая. В первые дни сближения увидеть астероид можно в районе созвездий Корма и Насос на южном небе, и только затем объект появится в Северном полушарии.

  • К Земле приближается астероид с собственной луной

В следующий раз астероид окажется неподалеку от нашей планеты только в 2036 году, но тогда расстояние ещё короче: 2 320 000 км. Узнайте, чем ученых удивил астероид Ультима Туле.

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